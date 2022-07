El Cybertruck de Tesla está, por lo menos, a un año de distancia. | Fuente: Tesla

El Cybertruck aún no está en el mercado, pero se ha vuelto uno de los productos de Tesla más populares.

Desde que fue mostrado, la camioneta de Tesla se hizo viral, especialmente cuando una de sus ventanas “ultrarresistentes” fue destruida durante su presentación en noviembre de 2019.

Pero el Cybertruck aún no ha llegado al mercado, aunque Elon Musk ya puso una fecha estimada.

Durante su llamada con inversores y analistas con Tesla, Musk indicó que el Cybertruck empezará a producirse a mediados del 2023.

“Esperamos, aún creemos que estaremos produciendo el Cybertruck a mediados del próximo año. Y estamos muy, demasiado, emocionados por ese producto. Creo que será nuestro mejor producto”, aseguró.

Ante la presión de un analista que volvió a preguntar sobre la fecha oficial del lanzamiento del Cybertruck, Musk aseguró que la compañía espera empezar a entregarlo a mediados del próximo año.

La pick-up de Tesla ha causado gran expectativa. | Fuente: Tesla

¿Cuánto cuesta el Cybertruck de Tesla?

Es difícil saber el precio con el que el Cybertruck saldrá al mercado. La inflación reciente hizo que Tesla suba el precio de sus vehículos por el aumento de precio de los insumos.

No estamos seguros si Tesla mantendrá sus precios ofrecidos antes de la pandemia de la COVID-19.

Tesla ha permitido que las personas “reserven” el Cybertruck con un depósito de US$ 200. Los precios oficiales (que no podemos asegurar que se mantengan) para el Cybertruck arrancan en US$ 39,900, con modelos más equipados que se venden a US$ 69,900.

La presentación viral del Cybertruck

El diseño poligonal del Cybertruck hizo que se vuelva blanco de memes que indicaban que parecía propio de un juego de la clásica PlayStation.

Pero lo que hizo más viral a la camioneta pick-up de Tesla fue la prueba de resistencia de una de sus ventanas “irrompibles”.

Elon Musk pidió un empleado que lanzara una masa de acero contra una de las ventanas del auto para probar su resistencia. La ventana terminó agrietada al primer intento. Un segundo intento hizo el mismo daño al auto de Tesla.

Musk bromeó diciendo que el golpe fue “quizás un poco demasiado fuerte”.

Tesla produjo menos autos eléctricos el segundo trimestre

Tesla presentó su reporte trimestral. Gracias a este podemos saber que la compañía produjo 16,411 modelos S y X, mientras que los Model 3/Y tuvieron una producción de 258,580.

Esto significó una mayor producción de los modelos más caros (de 14 mil a 16 mil), pero una reducción en los Tesla más asequibles, que bajaron de 305 mil a 258 mil.