Apple quitará este viernes su botón Sign in with Apple de las cuentas de Epic Games. | Fuente: Apple

En un comunicado, los creadores de Fortnite advierte a sus usuarios que, a partir del 11 de septiembre, ya no se podrá usar el botón de inicio de sesión de Apple para acceder a sus cuentas.

Epic Games recomienda a sus clientes a asegurarse de que su correo electrónico y contraseña estén actualizados. También ofrece orientación en su sitio web para que los usuarios sepan qué hacer ante esta situación.

Los jugadores que no actualicen su inicio de sesión antes del viernes, podrán comunicarse con Epic Games para recuperar sus cuentas manualmente, pero no hay garantías, así que recomendamos cambiar su información para no peder la cuenta permanentemente.

Solo debes iniciar sesión en la página de Epic Games con tu ID de Apple y asegurarte de cambiar la información del correo electrónico por uno que uses actualmente.

Apple está quitando este botón de "Sig in with Apple" como parte de su eliminación de la cuenta de desarrollador de Epic Games de la App Store.

En los recientes episodios de esta novela entre Epic Games y Apple. El creador de Fortnite regresó a los tribunales en un inteto por obligar a Apple a devolver el juego a la App Store. Días después, Apple presentó una contrademanda pidiendo una indemización por incumplimiento de contrato a Epic Games.

