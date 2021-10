En caso de no ser posible el rescate, se intentará desplazar a los estanques algún tipo de refugio y comida en más cantidad, entre otras posibilidades, para salvar la vida de los animales. | Fuente: Twitter Cabildo de La Palma

Una empresa de aeronaves no tripuladas contratada por una organización animalista tratará de rescatar, con drones de carga de logística marina modificados, a varios perros atrapados por la lava del volcán de la Cumbre Vieja en isla canaria de La Palma (España).



Se trata de al menos seis podencos que se encuentran desde hace días en dos estanques rodeados por el magma, según ha informado este lunes la plataforma animalista Leales.org.



Los drones, que pertenecen a la empresa Aerocamaras, están dotados con un sistema pionero de red de captura y suelta en caso de emergencia para animales de hasta 20 kilos aproximadamente.



El sistema no se había probado antes porque las leyes de seguridad aérea de España prohíben el traslado de animales vía dron, añade la organización.



📌El agua y la comida está garantizada a los animales atrapados en Todoque



➡️Las empresas Ticom Soluciones S.L y Volcanic Life llevan cinco días alimentando a los animales mediante un dron que transporta comida y agua



🧷Más info: https://t.co/5D3qMjOFhb#MásFuertesQueElVolcán pic.twitter.com/SFaS8sr2AF — Cabildo de La Palma (@CabLaPalma) October 12, 2021

Ensayo de rescate

Este lunes está previsto que los pilotos expertos en drones se trasladen al Puesto de Mando Avanzado de la isla, donde mostrarán las pruebas de sus equipos y confían en que se les permitirá el rescate, ya que no afecta en ningún caso a las posibles evacuaciones, ni entorpece las comunicaciones terrestres y menos hay vidas en peligro, puesto que se trata de unos drones pilotados a 450 metros del objetivo.



Se han trasladado tres personas porque irán al rescate un equipo de tres drones: uno de carga para el traslado de materiales o rescate de los perros, otro dron con cámara de 30 aumentos para hacer un barrido de la zona y verificar la seguridad de la operación, y un tercero específico con cámara térmica pata estudiar el terreno y saber cuál es el recorrido por donde hay menos calor.



En caso de no ser posible el rescate, se intentará desplazar a los estanques algún tipo de refugio y comida en más cantidad, entre otras posibilidades, para salvar la vida de los animales.



La altura de la tierra que acecha al estanque es como un gigante que el volcán Cumbre Vieja empuja diariamente centímetro a centímetro, con el riesgo de sepultarlos con un simple desprendimiento por terremoto, si no transcurre antes un nueva lengua de lava por la zona, añade la organización animalista.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": ¿Qué estudios se han realizado respecto a la combinación de vacunas? En varios países del mundo, incluido el Perú, se ha aprobado aplicar terceras dosis de la vacuna contra el coronavirus, pero ¿cuáles están aprobadas? El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.