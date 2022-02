El gobierno de EE.UU. se asocia con Ghost Robots para desplegar perros robots en su frontera del sur. | Fuente: Ghost Robots

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos está trabajando junto con su Dirección de Ciencia y Tecnología para explorar el uso de 'perros robots' para que patrullen el límite sur con México.

La agencia está desplegando robots tipo Spot para patrullar tramos en terrenos que podrían ser peligrosos para patrulleros humanos.

"La frontera sur puede ser un lugar inhóspito para el hombre y la bestia, y es exactamente por eso que una máquina puede sobresalir allí", dijo Brenda Long, del DHS.

Perros robots

El programa se ha asociado con Ghost Robots, una empresa con sede en Filadelfia, quien ya ha trabajado con grandes empresas como Verizon.

Entre los nombres no ha figurado Boston Dynamics, la firma de robótica cuadrúpeda más conocida, a pesar de haber tenido anteriormente conversaciones con DARPA.

Por su parte, Ghost Robots indica que está orgulloso de asociarse con el gobierno de los Estados Unidos, y adopta una posición agnóstica sobre las cargas útiles.

"No hacemos las cargas útiles. ¿Vamos a promocionar y publicitar alguno de estos sistemas de armas? Probablemente no", dijo el CEO de Ghost Robots, Jiren Parikh en una entrevista el año pasado con Techcrunch. "Esa es una pregunta difícil de responder. Porque estamos vendiendo a los militares, no sabemos qué hacen con ellos. No vamos a dictarles a nuestros clientes gubernamentales cómo usan los robots."

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.