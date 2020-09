Dueño de Facebook dice que las acciones de Apple con su App Store merecen un escrutinio. | Fuente: Edición

Durante una entrevista a Axios, Mark Zuckerberg se pronunció con respecto a los últimos acontecimientos en las tiendas de aplicaciones más populares: App Store y Play Store.

Sobre todo cuestionó las acciones de Apple diciendo que tiene un "control unilateral" sobre la App Store y que la plataforma "merece un escrutinio".

El dueño de la red social dio estas declaraciones cuando se le preguntó si la App Store de Apple era un monopolio. Tanto Facebook como Apple se encuentran bajo investigaciones antimonopolio por parte del Comité Judicial de la Cámara de Estados Unidos.

"Bueno, ciertamente creo que tienen el control unilateral de lo que llega a los teléfonos en términos de aplicaciones", dijo Zuckerberg. "Entonces, creo que hay preguntas que la gente debería estar investigando sobre ese control de la App Store y si eso está permitiendo una dinámica competitiva tan sólida".

Por otro lado, Zuckerberg reconoció el trabajo de Google por permitir la "descarga lateral", ya que permite a los usuarios de Android descargar e instalar aplicaciones de lugares distintos a la tienda oficial de Play Store.

"Como desarrollador, si no estás en Google Play Store, al menos todavía tienes una forma de poner tu aplicación en los dispositivos de las personas. Y eso significa que las personas no serán completamente excluidas si están haciendo algo que Google no prefiere. Creo que eso es realmente importante, que la gente tenga una forma de crear algo y obtenerlo en los dispositivos si la gente quiere ", dijo.

Sin embargo, cuando se le preguntó si los reguladores deberían investigar o no las políticas de la App Store de Apple, Zuckerberg declaró discretamente que no era la persona ideal para responder, "pero creo que algunos de los comportamientos ciertamente plantean preguntas y creo que es algo que merece un escrutinio, y son que lo examinen"

