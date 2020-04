HBO Max será lanzado el 27 de mayo | Fuente: RPP

WarnerMedia ha anunciado que sacará al mercado el servicio de transmisión por Internet HBO Max el 27 de mayo. A través de un comunicado oficial informó que el nuevo streaming de video tendrá un costo de US$ 15 mensuales y tendrá contenido original, así como un grueso catálogo de películas y programas de televisión.

Además, la compañía afirma que HBO Max tendrá más de 10,000 horas de contenido premium. El día de su lanzamiento incluirá nuevos contenidos originales como la comedia 'Love life' y el documental 'On the Record'. A lo largo del año irán agregando más contenido incluido el especial de reunión de los actores de 'Friends' y un nuevo Looney Tunes.



Si bien el precio es elevado comparado con Disney + y Apple TV +, la compañía espera que la gran biblioteca de contenido que poseen justifique el precio. En esencia, HBO Max será el todo en uno de WarnerMedia, donde combinará contenido actual y anterior de HBO con películas y series de Warner Brothers, contenido de Adult Swim, Tru TV y TNT.

Lanzamiento de HBO Max

El servicio incluirá todos los originales premium de HBO como Westworld, Big Little Lies, Game of Thrones, Sex and the City, Veep, The Wire, Curb Your Enthusiasm, Insecure, Succesion, Watchmen, Barry, Euphoria, The Jinx, The Sopranos y mucho más.

El primer día de lanzamiento incluirá todos los programas de Friends, The Big Bang Theory, Doctor Who, Rick and Morty, Los Boondocks, Plaza Sésamo, El Príncipe de Bel-Air, la primera temporada de Doom Patrol de DC, Pretty Little Liars y programas de CNN con Anthony Bourdain. Conforme pase los días irá agregando la biblioteca de South Park, Gossip Girl y Looney Tunes.

Dentro de las películas estará disponible Casablanca, The Wizard of Oz, The Matrix, The Goonies, When Harry Met Sally, The Lord of Rings, Citizen Kane y las películas de Lego, junto con las realizaciones de DC de la última década.

Los suscriptores de HBO Now, tendrán acceso a HBO Max siempre y cuando su factura se realice directamente a través de HBO. Si estas suscrito a HBO Now a través de un tercero, HBO dice que tendrá "más detalles a medida que nos acerquemos a nuestra fecha de lanzamiento".

Además, los que están suscrito a HBO a través de los servicios de AT&T, obtendrán HBO Max gratis. Por otro lado, los suscriptores de "servicios móviles y de banda ancha premium de AT&T" se les "ofrecerá paquetes con HBO Max sin cargo adicional".