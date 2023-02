La app fusionada se llamará Max y llegará a EE. UU. este mismo 2023. | Fuente: Composición

Aunque, por un lado, la compañía Warner Bros. Discovery está acelerando la fusión entre las plataformas Discovery Plus y HBO Max, por el otro los funcionarios de la marca quieren que la primera plataforma no cierre del todo y se mantenga independiente de forma paralela.

The Wall Street Journal señala que la compañía busca mantener una versión de Discovery Plus en funcionamiento incluso luego de la fusión para no perder a los 20 millones de suscriptores que tiene la empresa y que no podrían renovar y pagar más para el servicio apodado Max.

Dudas en el modelo

Warner Bros. Discovery tiene miedo que los usuarios decidan no pagar más para también ver los contenidos de HBO Max que ingresarán a la plataforma fusionada.

Si bien "la mayor parte" del contenido de Discovery Plus estará disponible en Max, una parte significativa permanecerá en la antigua plataforma DIscovery Plus, que oscila entre 5 y 7 dólares por mes, dependiendo de si desea anuncios o no.

Los precios de Max aún no se han anunciado, pero con suscripciones de HBO Max que van desde 10 y 16 dólares por mes, es fácil imaginar que algunos clientes de Discovery Plus se resistan a la idea de que se les cobre más para saltar a una plataforma que no pidieron exactamente.

¿Es Discovery Plus más valiosa que HBO Max?

Al parecer, para la empresa detrás es más importante conservar esta app que HBO Max, la cual sí está destinada a cerrar tras la transferencia de sus contenidos a Max.

En la última reunión de la compañía para presentar sus ganancias a los inversionistas, David Zaslav -presidente y CEO de Warner Bros. Discovery- mencionó que la fusión de ambos servicios de streaming será lanzada en Estados Unidos durante el segundo trimestre de 2023.

Según el portal Fierce Wireless, los servicios de streaming HBO Max y Discovery Plus combinados cuentan con una base de 94,9 millones de usuarios activos en la actualidad; siendo la mayoría de ellos de la primera plataforma.

