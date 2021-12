La gigante de computación está poniendo esta cláusula incluso a sus trabajadores en home office. | Fuente: AFP

La compañía tecnológica Intel pondrá en licencia sin goce de haber a todos los trabajadores que no se hayan vacunado hasta el 4 de enero.

De acuerdo con los reportes de The Associated Press, Intel ha enviado un memorando firmado por la jefa de recursos humanos, Christy Pambianchi, en donde señala que los empleados no vacunados deberán buscar una exención o hacerse pruebas semanales, incluso si trabajan desde casa.

La carta también señala que Intel revisará las exenciones médicas y religiosas hasta el 15 de marzo del próximo año, pero solo los recibirá hasta el 4 de enero.

Sin goce de haber

Si no se concede la exención de un empleado, Intel pondrá en licencia sin goce de sueldo durante al menos tres meses a partir del 4 de abril a los empleados, aunque sin despedirlos. También afirmó que Intel seguirá brindando beneficios de atención médica a quienes estén de licencia.

El requisito de vacunas de Intel se implementó para cumplir con el mandato de vacunas del presidente Joe Biden para empresas con más de 100 empleados. Sin embargo, los tribunales federales todavía están debatiendo si un mandato tan amplio como este es constitucional

Google también ha comenzado a tomar medidas enérgicas contra los empleados no vacunados y, según los informes, dijo que se les otorgará una licencia administrativa de 30 días si no se vacunan o envían una excepción antes del 13 de enero. Si aún no están vacunados después de los 30 días, podrían estar sujetos a una licencia sin goce de sueldo e incluso al despido.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.