El director ejecutivo de una compañía llamada HyperSocial, empresa que se especializa en optimizar publicaciones de redes sociales, se ha vuelto viral luego de compartir una foto suya llorando en LinkedIn tras despedir a decenas de personas en su empresa.

"Esta será la cosa más vulnerable que jamás compartiré”, refirió Braden Wallake, en una publicación que ya ha sido tildada de “hipócrita”.

Lágrimas en LinkedIn

“Tuvimos que despedir a algunos de nuestros empleados. He visto muchos despidos en LinkedIn y la mayoría se deben a la economía u otras razones. ¿Los nuestros? Mi culpa”, inicia la publicación.

"En días como hoy, desearía ser el dueño de un negocio que solo se preocupa por el dinero y no me importa a quién lastimó en el camino. Pero no lo soy. Entonces, solo quiero que la gente mire que no todos los directores ejecutivos son insensibles y no les importa cuando tienen que despedir a la gente. Estoy seguro de que hay cientos y miles de otros como yo”, señala.

Llueven las críticas

La publicación recibió reacciones mixtas de los usuarios de LinkedIn después de que se volviera viral y obtuviera más de 29 mil me gusta hasta el miércoles por la tarde.

“Todo es un teatro, una vergüenza”, señaló un seguidor. “Una verdadera persona empática y compasiva nunca pensaría en publicar un selfie llorando”, mencionó otro.

Aún así, otros elogiaron la vulnerabilidad de Wallake y un comentarista sugirió que aumentaría las posibilidades de contratación de esos empleados despedidos.

"Es increíblemente poderoso de tu parte ser vulnerable y expresar tus sentimientos. Con suerte, la gente puede sacar algo de eso, y con suerte veremos más publicaciones así, especialmente de hombres en posiciones de poder", escribió un estratega de marketing.

