Panorama sombrío: cada vez se ven más despidos remotos. | Fuente: NiusGeek

En 2009, la película “Up in the Air” mostraba cómo una compañía experta en reducción de personal “innovaba” con los despidos vía videollamada.

En 2020, la pandemia de la COVID-19 provocó que el trabajo remoto sea cada vez más común y con ello, también los despidos remotos.

Adiós por videollamada o correo electrónico

A finales de 2021, supimos que el CEO de la compañía de préstamos hipotecarios Better despidió a 900 empleados por videollamada.

El caso del alto ejecutivo, que administró mal 200 millones de dólares, no es el único.

El caso Caravana

Lo mismo ha pasado recientemente en Caravana, una página web de autos usados en Estados Unidos. Los trabajadores despertaron con un correo electrónico trágico: la compañía anunció que iba a despedir a 2,500 personas, pero no especificó a quiénes.

Según pudo conocer Protocol a través de un vocero de Caravana, poco menos de la mitad de los 2,500 despidos fueron anunciados por Zoom.

“Fue solo como ‘estás despedido. Aquí está tu paquete de compensación. Ten un buen día”, contó a Protocol una persona afectada por la “purga”.

Booking también “mandó de vacaciones” por vía remota

La conocida compañía de reservas de viajes Booking optó por un despido remoto hace unas semanas.

Con frío video pregrabado, el CEO de Booking despidió a 2,700 empleados de atención al cliente en todo el mundo.

Como “consuelo”, la compañía ofreció a los empleados sumarse a Majorel una empresa que Booking subcontratará para su atención al cliente. Eso sí, con seis meses donde se aseguran sus condiciones actuales.

Si encuentras la atención al cliente de Booking con personas poco motivadas, esta puede ser la razón.