Los routers de TP-Link en la mira de los Estados Unidos

Dos congresistas estadounidenses están solicitando al Departamento de Comercio que investigue los riesgos de ciberseguridad que representan los routers Wi-Fi de la compañía china TP-Link Technologies, según una carta enviada esta semana a la Secretaria de Comercio Gina Raimondo.

Los representantes John Moolenaar (republicano por Michigan) y Raja Krishnamoorthi (demócrata por Illinois) afirmaron que se ha encontrado que los routers de TP-Link tienen un "grado inusual de vulnerabilidades".

Pidieron al departamento que responda con hallazgos sobre los riesgos de seguridad de la compañía para fines de agosto y que determine si los productos de TP-Link deberían restringirse en EE.UU.

¿Qué preocupa a Estados Unidos sobre TP-Link?

Los legisladores expresaron preocupación de que, en medio del régimen legal proteccionista de datos y enfocado en la seguridad nacional de China", compañías como TP-Link estén obligadas a proporcionar datos al gobierno chino y cumplir con las demandas de su aparato de seguridad nacional.

Citaron la actividad cibernética del grupo chino APT Volt Typhoon como una razón de preocupación en torno a los routers domésticos y de oficina. Una característica de la campaña de piratería de este grupo contra la infraestructura crítica de EE.UU. es la infiltración de routers domésticos con el propósito de lanzar otros ataques.

Vulnerabilidades explotadas por hackers

Durante años, los hackers han abusado de vulnerabilidades críticas en los routers de TP-Link, utilizándolos como cobertura para ataques posteriores o agregándolos a potentes botnets que interrumpen sitios web con tráfico falso.

En mayo de 2023, investigadores de la firma de ciberseguridad Check Point atribuyeron ciberataques contra "entidades europeas de asuntos exteriores" a un grupo patrocinado por el estado chino al que llamaron "Camaro Dragon". Los hackers utilizaron un implante de firmware para routers TP-Link para controlar dispositivos infectados y acceder a redes.

TP-Link afirmó en un comunicado citado por Reuters que no vende routers en EE.UU. En mayo, la compañía anunció que había "completado una reestructuración global" y que TP-Link Corporation Group, con sede en Irvine, California y Singapur, y TP-Link Technologies Co., Ltd. en China son "entidades independientes".