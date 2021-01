Entre meme y meme, las acciones de GameStop registraron un ascenso sin precedentes. | Fuente: Know Your Meme

Probablemente Reddit no sea el mejor lugar para consultar inversiones en la bolsa de valores, pero casos extraordinarios como el de GameStop parecen mostrar lo contrario.

La compañía llevaba años a la baja, debido a la vulnerabilidad de sus locaciones en Estados Unidos frente al comercio electrónico.

De picos alrededor de US$ 30 por acción de GameStop en 2016, cayó a US$ 2.57 con un peso más, la pandemia de la COVID-19 en abril. Es más, muchas firmas de inversiones empezaron a apostar contra GameStop, haciendo ventas cortas o short selling. En resumen, si a la compañía le iba mal, a ellos les iba a ir bien.

Pero un movimiento se empezó a gestar en Reddit, una especie de foro que se divide en secciones o subreddits especializados sobre cualquier tema. El subreddit r/wallstreetbets, donde usualmente se comparten apuestas arriesgadas en la bolsa de valores, se convirtió en un defensor a capa y espada de GameStop.

Un usuario de Reddit muestra su portafolio de GameStop caer, pero dice que no va a vender sus acciones. "No vendas hasta que tengas manos de diamante", es el grito de guerra de estos inversores. | Fuente: Reddit

La entrada de Ryan Cohen, cofundador de la compañía de comida de mascotas Chewy, como inversor hizo que muchos usuarios apuesten aún más por GameStop. En algunos casos con explicaciones complejas justificando cómo se trata de una gran inversión, en la mayoría como un meme o como un ataque directo a los grandes de Wall Street que daban al stock como muerto.

Tan tonto que tiene sentido

Es así que este 25 de enero las acciones de GameStop llegaron hasta US$ 159.18 este 25 de enero. Por supuesto, se trató de un pico temporal. Al cierre de le jornada, GameStop se sitúa en US$ 74.99 por acción. Igual un salto monumental respecto al 31 de diciembre cuando las acciones apenas llegaban a US$ 18.84.

El 22 de enero, un usuario de Reddit compartió sus ganancias en el foro. Sus acciones de GameStop, adquiridas por US$ 53 mil ya valían US$ 11.2 millones.

Un usuario muestra el avance de sus acciones. Compró antes que la mayoría preste la atención a GameStop. | Fuente: Reddit

Esta no es una invitación a seguir todas las tendencias en un foro, pero demuestra que incluso los más agudos de analistas de Wall Street pueden perder cuando hay memes de por medio.

No sabemos hasta cuándo se mantenga la fiebre por GameStop, pero el foro ya apunta a otra acción: BlackBerry. Sí, esa compañía que alguna vez fue gigante en el mundo de los smartphones.

