Zain Nadella, el hijo del director ejecutivo de Microsoft Satya Nadella, falleció este lunes a los 26 años, de acuerdo con un mensaje compartido a los ejecutivos de la compañía. Zain nació con parálisis cerebral y permaneció en tratamientos en el Seattle Children´s Hospital.

Según un reporte de Bloomberg, el mensaje transmitido internamente a altos ejecutivos de la compañía creada por Bill Gates solicita un tiempo en privado para la familia. "Zain será recordado por su gusto ecléctico en la música, su brillante sonrisa y la inmensa alegría que trajo a su familia y a todos los que lo amaban", dijo el director ejecutivo del Children's Hospital, Jeff Sperring.

Desde que asumió el cargo de director ejecutivo en 2014, Nadella ha centrado la empresa en el diseño de productos para servir mejor a los usuarios con discapacidades y citó las lecciones que aprendió al criar y apoyar a Zain. Satya Nadella y su esposa, Anu, mantuvieron estrechas relaciones con el hospital en donde se encontraba internado Zain, y establecieron la Cátedra de Neurociencias Pediátricas de Zain Nadella en el Centro Infantil de Investigación Integrativa del Cerebro en Seattle.

Zain Nadella sufrió asfixia en el útero, una complicación que lo dejó con parálisis cerebral. Satya Nadella escribió sobre su hijo en su libro de 2017 “Hit Refresh” y describió con franqueza cómo el nacimiento de Zain requirió que creciera como persona. “Estaba devastado”, escribió. “Pero sobre todo estaba triste por cómo resultaron las cosas para mí y Anu. Afortunadamente, Anu me ayudó a entender que no se trataba de lo que me pasó a mí. Se trataba de comprender profundamente lo que le había sucedido a Zain y desarrollar empatía por su dolor y sus circunstancias mientras aceptaba nuestra responsabilidad como sus padres”.

La familia Nadella tuvo tres hijos: Tara, Zain y Dinya. El año pasado, la familia Nadella donó 15 millones de dólares al Seattle Children’s Hospital para apoyar su trabajo en neurociencias, medicina y atención de la salud mental. “Como padres, nuestras vidas han sido moldeadas por las necesidades de nuestros hijos, y esperamos que, al honrar el viaje de Zain, podamos mejorar e innovar la atención para las generaciones futuras en cada comunidad”, dijo Anu Nadella en un comunicado tras el donativo.