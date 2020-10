El uso frecuente de la computadora y celulares disminuye la actividad en otros asuntos "enriquecedores". | Fuente: Unsplash

El libro La fábrica de cretinos digitales, escrito por el investigador principal del Instituto Nacional de Salud de Francia, ha alertado sobre cómo las computadoras, celulares y tablets están afectando el desarrollo neuronal de niños y adolescentes.

Michel Desmurget, neurocientífico de profesión, conversó con la BBC y ha mencionado que esta generación es la primera en la historia con menor coeficiente intelectual (IQ) que la anterior.

“Los investigadores han observado en muchas partes del mundo que el coeficiente intelectual aumentaba de generación en generación. A esto se le llamó el ‘efecto Flynn’, en referencia al psicólogo estadounidense que describió este fenómeno. Pero, recientemente, esta tendencia comenzó a invertirse en varios países”, señala el investigador.

De acuerdo con el director de la institución, el alto uso de los niños con computadoras, celulares, tablets y más artefactos electrónicos son factores generales de este problema.

Para él, la dependencia de las pantallas y los dispositivos digitales está asociado con una disminución en la calidad y cantidad de las interacciones familiares, así como una disminución del tiempo dedicado a otras actividades que pueden resultar más enriquecedoras.

Sin embargo, no el uso no es el único factor para este decrecimiento. La interrupción del sueño, la sobreestimación de la atención, la subestimulación intelectual (el cerebro no puede desplegar todo su potencial) y la adopción de un estilo de vida sedentario en exceso también influyen en ello.

Michel Desmurget ha estudiado en la Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de California. En este texto, critica la enorme cantidad de tiempo que los niños de hoy pasan frente a los dispositivos digitales.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.