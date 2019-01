Netflix comenzará a subir el costo de planes de suscripción | Fuente: RPP

Separar presupuesto mensual para el streaming de música o videos se ha vuelto una conducta rutinaria en quienes consumimos estos contenidos. Sin embargo, estos servicios no están lejos de los modelos económicos, y tienden a subir cada cierto tiempo. La compañía de contenido digital Netflix ha anunciado un nuevo incremento de precios en sus diferentes planes contratados, iniciando este sobrecosto en los Estados Unidos.

Este ajuste afectará a 58 millones de usuarios, de acuerdo con la estadística manejada por el servicio. Los nuevos planes han sido anunciados este martes, y modifican el costo actual entre 13 y 18%, según el plan contratado. Por ejemplo, el plan “Estándar” (quizás el más popular y que incluye dos pantallas simultáneas y reproducción en HD) pasará de 11 a 13 dólares al mes.

Los planes se incrementarán de esta manera, durante los próximos tres meses:

Plan Básico (una pantalla y reproducción SD): de 8 a 9 dólares.

Plan Estándar (dos pantallas simultáneas y reproducción HD): 11 a 13 dólares.

Plan Ultra (cuatro pantallas simultáneas y reproducción 4K): 14 a 16 dólares.

En el Perú, los planes actuales mantienen esa configuración y podrían variar sus costos de esta maner, siempre que este nuevo plan tarifario se aplique en nuestro país:

Básico: 24.90 soles – 29.90 si se aplica la nueva tarifa

Estándar: 34.90 soles – 39.90 si se aplica la nueva tarifa

Premium: 44.90 soles – 49.90 si se aplica la nueva tarifa

En otros países, como España, se ha añadido un cuarto plan que incluye transmisión en HDR, ampliando las posibilidades de contenido a un costo mayor.

Representantes de Netflix en Peru mencionaron a RPP Noticias que este incremento no afecta al país, y no se espera este reajuste en los próximos meses. Sin embargo, ya hemos tenido reajustes similares en los últimos años y no sería novedad de que vuelva a ocurrir. Este año, Disney ha anunciado su plataforma de streaming con contenido de Marvel, Fox, Diseny, Pixar, Time Warner y todos los servicios que la multinacional del entretenimiento ha adquirido en estos años.