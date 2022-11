Si cuentas con uno de estos dispositivos, no podrás utilizar el plan Básico con anuncios de Netflix. | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: MOLLIE SIVARAM

Netflix lanzará su nuevo plan económico con anuncios en noviembre y, pese a que el objetivo de la compañía es captar más usuarios ofreciendo una opción más barata con la introducción de publicidad mientras se visualizan series o películas, esta suscripción también llegará con otras limitaciones relacionadas con los dispositivos en donde se reproduce.

En un comunicado oficial, Netflix confirmó que su nuevo plan que reduce su precio a cambio de mostrar anuncios no podrá disfrutarse en todas las plataformas que cuenten con acceso a su servicio. Si un usuario decide suscribirse a esta modalidad y planea ver el contenido de su catálogo en un dispositivo que no tiene soporte, simplemente no podrá iniciar sesión y, en consecuencia, ver películas y series.

Pese a que la compañía asegura que las plataformas no compatibles con su nueva modalidad solo representan un pequeño porcentaje, lo cierto es que algunas siguen siendo bastante populares y comunes en los hogares pese a su tiempo en el mercado.

Los dispositivos que no serán compatibles con el nuevo plan de Netflix

Los Chromecast de primera, segunda y tercera generación no podrán iniciar sesión de un usuario que tenga el plan económico de Netflix pese a que estos dispositivos sí son compatibles con el resto de modalidades del servicio. Es así como la cuota con anuncios solo podrá verse desde los Chromecast que tengan Google TV.

En el caso de Apple TV, ningún modelo del televisor de los de Cupertino es compatible con el plan barato de Netflix y eso incluye al recién anunciado modelo 4K. Caso contrario es el de los Amazon Fire ya que todos estos dispositivos admiten la nueva suscripción del servicio de streaming.

Por otra parte, en el terreno de las consolas de videojuegos, si todavía conservas tu PlayStation 3 y tienes pensado cambiar o suscribirte a este plan más económico, lo mejor es que desistas ya que es uno de los dispositivos que no lo admiten. Sin embargo, si lo que usas es una PlayStation 4 o PlayStation 5, te alegrará saber que en estos sistemas sí funciona.

Finalmente, en lo que móviles concierne, los usuarios de iPhone que tengan una versión previa a iOS 15 no podrán ingresar a este plan desde la app de Netflix. En el caso de Android, lo mismo aplica para usuarios de versiones anteriores a Android 7.

¿Cuánto costará el plan económico de Netflix?

El plan Básico con anuncios de Netflix llegará el 10 de noviembre y estará disponible primero en 12 países: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México y el Reino Unido antes de ser lanzado para todo el mundo.

El nuevo plan permitirá a los usuarios pagar 7 dólares al mes en vez de los 10 dólares del plan Básico tradicional, pero, por menos dinero, te pondrá anuncios en medio de los programas o películas. Netflix señala que estas publicidades sumarán en total de 4 a 5 minutos por cada hora de reproducción de video, con duraciones entre 15 a 20 segundos por cada uno.

