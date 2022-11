Ahora que el plan Básico con anuncios se implementará en su plataforma, Netflix ha actualizado su estándar mínimo para velocidad de conexión de Internet. | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: DCL 650

Netflix, la plataforma de streaming de video más popular en la actualidad, prepara un gran número de novedades para este mes, siendo la más relevante el plan Básico con anuncios para países seleccionados. Con la inclusión de este plan, la compañía detrás del servicio también mencionó que habrá cambios en la velocidad mínima requerida para reproducir contenidos como películas y series en alta calidad y sin cortes.

Mediante la actualización de sus términos de uso, Netflix reveló que la velocidad mínima de descarga que nuestra conexión a Internet deberá tener para disfrutar de su surtido catálogo en condiciones ahora será de 1 Mbps como mínimo para la calidad estándar (SD), por lo menos 3 Mbps para streamear contenido en alta definición (HD) y unos 15 Mbps la resolución Ultra HD (igual o superior al 4K).

El estándar de velocidad de Internet para Netflix cambia

Si bien anteriormente estos parámetros eran una recomendación, dado que el nuevo estándar mínimo ahora será el HD para todas las suscripciones de Netflix, el verdadero requisito mínimo pasará a ser una velocidad de descarga de 3 Mbps. Este cambio no es drástico, pero podría llegar a causar complicaciones a usuarios que habiten en una zona con poca cobertura móvil o que no tengan la posibilidad de aumentar su plan.

A continuación, te dejamos todo el inciso 4.7 de los términos de uso de Netflix actualizados, donde se menciona el mínimo de velocidad de Internet para usar el servicio.

“4.7. La calidad de exhibición del contenido de Netflix puede variar en función del dispositivo, y puede verse afectada por diversos factores, como tu ubicación, el ancho de banda disponible y/o la velocidad de tu conexión a Internet. La disponibilidad de Alta Definición (en adelante HD, High Definition), Ultra Alta Definición (en adelante Ultra HD) y alto rango dinámico (en adelante HDR) dependerá de tu servicio de internet y de las prestaciones de tu dispositivo. No todos los contenidos están disponibles en todos los formatos, como HD, Ultra HD o HDR, y no todos los planes de suscripción te permiten recibir contenidos en todos los formatos. La configuración de reproducción predeterminada en redes de telefonía móvil excluye el contenido en HD, Ultra HD y HDR. La velocidad mínima de conexión para calidad estándar (en adelante SD, Standard Definition) es de 1 Mbps. Sin embargo, recomendamos una mayor velocidad para una mejor calidad de vídeo. Se recomienda una velocidad de descarga de al menos 3,0 Mbps por stream para recibir contenido en HD (definida como una resolución igual o superior a 720p). Se recomienda una velocidad de descarga de al menos 15,0 Mbps por stream para recibir contenido en Ultra HD (definida como una resolución igual o superior a 4K). Eres responsable de todos los cargos por conexión a internet. Comprueba con tu proveedor de internet la información sobre posibles cargos por uso de datos de internet. El tiempo que tarda en empezar a verse el contenido de Netflix varía en función de varios factores, entre otros tu ubicación, el ancho de banda disponible en ese momento, el contenido que hayas seleccionado y la configuración de tu dispositivo compatible con Netflix”.

¿Cuánto costará el plan económico de Netflix?

El plan Básico con anuncios de Netflix llegará el 10 de noviembre y estará disponible primero en 12 países: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México y el Reino Unido antes de ser lanzado para todo el mundo.

El nuevo plan permitirá a los usuarios pagar 7 dólares al mes en vez de los 10 dólares del plan Básico tradicional, pero, por menos dinero, te pondrá anuncios en medio de los programas o películas. Netflix señala que estas publicidades sumarán en total de 4 a 5 minutos por cada hora de reproducción de video, con duraciones entre 15 a 20 segundos por cada uno.

No obstante, es importante resaltar que este nuevo plan no podrá no tendrá soporte en todos los dispositivos que puedan acceder a Netflix. Si quieres conocer cuáles son los aparatos donde no funcionará, puedes verlo a continuación.

