Es oficial: Nissan, Honda y Mitsubishi avanzan en fusión para competir con Tesla y BYD

Tres de las principales automotrices japonesas han dado un paso histórico hacia lo que podría ser la mayor transformación en la industria automotriz asiática.

Nissan Motor Co., Ltd., Honda Motor Co., Ltd. y Mitsubishi Motors Corporation anunciaron la firma de un memorando de entendimiento para explorar una posible integración empresarial mediante el establecimiento de una sociedad holding conjunta.

La noticia, revelada este lunes, marca un hito en la industria automotriz global, ya que representa la potencial unión de tres de los fabricantes más importantes de Japón en medio de lo que los ejecutivos describen como “un cambio que ocurre una vez cada 100 años” en el sector.

El acuerdo se construye sobre la base de una alianza estratégica previa entre Nissan y Honda, anunciada el 1 de agosto, centrada en inteligencia artificial y electrificación. Ahora, con la incorporación de Mitsubishi Motors, las tres compañías buscarán maximizar sinergias y fortalecer su posición en el mercado global.

Así fueron las ventas de autos a nivel global entre enero y julio de 2024.

¿Qué dicen los gigantes japoneses?

Makoto Uchida, CEO de Nissan, destacó la importancia de la participación de Mitsubishi Motors en estas conversaciones, señalando que la integración permitiría “ofrecer un valor aún mayor a una base de clientes más amplia”.

Por su parte, Toshihiro Mibe, representante ejecutivo de Honda, enfatizó que esta alianza podría convertirlos en “una empresa líder en la creación de nuevo valor en movilidad”.

Las empresas han establecido un plazo hasta finales de enero de 2025 para que Mitsubishi Motors alcance una conclusión sobre su participación en la integración empresarial.

La fusión buscará unir esfuerzos para lograr el liderazgo en los autos eléctricos, donde BYD y Tesla de Elon Musk mantienen el liderazgo. A la vez dividirá a Japón en dos campos, la megafusión, mientras que Toyota y Susuki seguirán su propio camino.