La venta de ARM puede crear un monopolio en la industria de chips. | Fuente: Unsplash

Tras meses de estudios del caso, la Unión Europea ha iniciado una investigación formal a la compra de ARM, empresa diseñadora de chips, por NVIDIA.

El acuerdo, que involucró el pago de 40 mil millones de dólares por NVIDIA a SoftBank, puede perjudicar la libre competencia en la industria de semiconductores, según la vicepresidenta ejecutiva de la Unión Europea, Margrethe Vestager.

Varias condiciones en contra

De acuerdo con Vestager, que NVIDIA compre a ARM puede perjudicar la neutralidad de la empresa, ya que esta otorga licencias de sus diseños de chips a una amplia gama de empresas, incluidas Apple, Samsung y Qualcomm, muchas de las cuales compiten entre sí y con NVIDIA.

El CEO de la empresa, Jensen Huang, dice que esto no sucederá y se ha comprometido a mantener el modelo de licencia abierta de ARM. Pero los críticos del acuerdo temen que los reguladores no puedan obligar a NVIDIA a permanecer neutral indefinidamente, informó el Financial Times en febrero.

Ambas empresas han estado esperando investigaciones regulatorias como esta y anticipan que el acuerdo podría tardar 18 meses en completarse.

La Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido recomendó su propia investigación en profundidad en agosto, después de pedir a terceros que comentaran sobre la fusión

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.