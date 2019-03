No te preocupes. Te lo explicaremos. | Fuente: SIphotography | Fotógrafo: SIphotography

La base de datos de Have I Been Pwned no solo lista las cuentas más vulneradas por ataques de ciberseguridad, también indica cuáles son las contraseñas más comunes.



Entre ellas, destaca una usada por 141 usuarios: “ji32k7au4a83”. ¿Tiene algo de sentido? El ingeniero de software Robert Ou se hizo la misma pregunta en Twitter y la compartió con sus seguidores.

La respuesta corresponde al uso del sistema Zhuyin Fuhao, que sirve para traducir el mandarín. Literalmente, “ji32k7au4a83” se traduce como “my password (mi contraseña)” en inglés.

Gizmodo consultó al lingüista Ben Macaulay, quien explicó la deconstrucción de los caracteres.

ji3 -> 我-> M

2K7 -> 的-> Y

au4 -> 密-> PASS

a83 -> 碼-> WORD

¿Quieres cambiar tu contraseña y no sabes si es segura? Busca en la base de datos de Have I Been Pwned para saber si ya fue vulnerada antes de usarla.