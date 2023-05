¿Por qué los celulares Android en Lima recibieron un mensaje sobre un sismo cercano?

Durante la noche de este vienes, 5 de mayo, distintos usuarios en redes sociales reportaron un mensaje recibido en sus celulares sobre un sismo (en algunos casos fue reportado como terremoto) cercano a Lima.

Esta alerta fue detectada principalmente en celulares Android y se debe a que Google probó su servicio de sistema de emergencia en los equipos cercanos a la zona afectada. ¿A qué se debe?

La alerta de sismos

Google mantiene el Android Earthquake Alerts System (AEAS), un sistema de alertas de sismos gratuito y disponible a nivel mundial.

En este caso, Android utiliza la ubicación del dispositivo para enviar información sobre sismos cercanos de magnitud 4.5 a más.

En este caso, Google estimó el sismo en magnitud 4.9 y pidió a los usuarios que se mantengan a salvo tras el movimiento telúrico mediante una serie de recomendaciones.

¿Hubo sismo? Sí, pero no en esa magnitud. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) determinó que el epicentro de la actividad fue a 15 kilómetros al suroeste de Yangas, en Canta.

Así lo detecta

Según cuenta Google en su blog oficial, se usa el “crowdsourcing” para detectar estos sismos.

“Todos los teléfonos móviles contienen acelerómetros muy pequeños que pueden detectar vibraciones y velocidad, señales que indican que podría estar produciéndose un terremoto. Si el teléfono detecta algo que considere que puede ser un terremoto, envía una señal a nuestro servidor de detección de terremotos junto con la ubicación aproximada en la que se produjo el temblor. El servidor combina entonces la información de muchos teléfonos para averiguar si se está produciendo un terremoto. Este método usa los más de 2000 millones de teléfonos Android de todo el mundo como minisismógrafos para crear la red de detección de terremotos más grande del mundo; los teléfonos detectan la vibración y la velocidad del temblor de un terremoto y alertan a los usuarios de Android de las zonas afectadas en consecuencia”, señala la empresa.

Las alertas no están disponibles en todas las regiones, no se pueden detectar todos los sismos y es posible que las estimaciones de la magnitud y la intensidad de los sismos no sean precisas, como en este caso.

El usuario puede recibir una alerta antes o después de que comience el sismo, o bien durante el movimiento sísmico.