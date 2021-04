WinRAR en CD, una particularidad que no se suele ver mucho. | Fuente: WinRAR

¿Alguna vez te has preguntado por qué WinRAR no va a la bancarrota si sus usuarios promedio no compran la licencia? La respuesta es por las empresas, pero, cuando una persona natural lo hace, suceden cosas muy únicas.

Un youtuber llamado LGR Blerbs decidió comprar una licencia original de WinRAR a la compañía matriz RARLab, pionera en el sistema de compresión de archivos digitales.

Y si de por sí pagar WinRAR es raro, lo es aún más recibir un CD con la licencia.

A la antigua

LGR Blerbs pagó unos 48 euros por la licencia y el envío de ella y, tras días de espera, recibió un pequeño disco dentro de un sobre blanco.

El contenido de esta licencia está dentro del CD, el cual llega con un peso de 300 MB y dos versiones de WinRAR, el de 32 y 64 bits, en varios idiomas.

El archivo no solo funciona para Windows 10, sino que también para versiones hasta Windows 98 y CXP.

Ese CD de por sí es una joya, ya que las licencias solo suelen compradas por empresas grandes que deben trabajar sí o sí con ella. Las estadísticas señalan que los usuarios promedio no compran la licencia y WinRAR es permisivo con ello, brindándoles sus bondades pese a ello.

