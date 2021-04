Cloe es considerada como la segunda directora de China en ganar la estatuilla, aunque el primero haya nacido en Taiwán. | Fuente: Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved. | Fotógrafo: CHRIS PIZZELLO

Pese al gran triunfo de la cineasta Chloé Zhao en los Oscar 2021 con su película “Nomadland”, el gobierno de China ha censurado gran parte de las publicaciones en redes sociales y webs nacionales sobre su premio.

The Wall Street Journal reportó que los mensajes de felicitaciones en redes sociales y las búsquedas en motores de gigantes como Baidu (Google chino) y Sogou estaban desapareciendo de internet a petición del Ministerio de Propaganda de China.

Tampoco hubo noticias sobre la victoria de Zhao en la Televisión Central de China, la Agencia de Noticias Xinhua o el Diario del Pueblo del Partido Comunista Chino el lunes.

Tensa relación con la directora

Según un reportero de un medio estatal, el Ministerio de Propaganda del país les dijo a los medios que no informaran de la victoria debido a la "opinión pública previa".

The Global Times publicó un artículo de opinión el lunes por la noche (de China) reconociendo la victoria de Chloé Zhao, pero criticando a “Nomadland” como "típicamente estadounidense y lejos de la vida real del pueblo chino".

Sobre Zhao, el medio escribió: “Esperamos que ella pueda volverse cada vez más madura. En una era en la que la confrontación entre China y Estados Unidos se está intensificando, ella puede desempeñar un papel mediador en las dos sociedades y evitar ser un punto de fricción. No puede escapar de su etiqueta especial y debería usarla activamente".

No es la primera vez que los medios chinos ocultan a “Nomadland” y a su directora. El mes pasado, The Associated Press informó que los censores de China eliminaron las publicaciones en las redes sociales y otra publicidad sobre la película.

La razón por la que China borró la victoria de Chloé Zhao probablemente se deba a sus comentarios en los medios de comunicación occidentales. Ella dijo en una entrevista de 2013 con la revista Filmmaker que China era un "lugar donde hay mentiras en todas partes".

