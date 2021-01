Galaxy SmarTag te permite ubicar objetos perdidos con tu teléfono inteligente. | Fuente: Samsung

Samsung acaba de lanzar oficialmente un rastreador inteligente llamado Galaxy SmartTag, este dispositivo te permite ubicar cualquier objeto desde la aplicación SmartThings Find en tu Galaxy S21.

En el evento Unpacked 2021, Samsung explica que el Galaxy SmartTag es un rastreador de objetos con tecnología bluetooth y funciona de manera muy similar a los populares rastreadores Tile. Es un objeto pequeño con una apertura para colocarlo en un llavero, billetera, cartera o en el collar de tu mascota.

La tecnología de este dispositivo te permite ubicar objetos lejanos y está encriptado de extremo a extremo solo con tu teléfono inteligente. Además, cuenta con un parámetro rastreador llamado Track que te muestra en el móvil la distancia del objeto perdido.

Samsung SmarTag te permite ubicar objetos perdidos con tecnologái Bluetooth y UWB. | Fuente: Samsung

Galaxy SmartTag +

La versión plus de este dispositivo tiene las mismas características del anterior, pero más repotenciados. El Galaxy SmartTag + cuenta con tecnología de ultra banda ancha, la cuál te permite ubicar dispositivos compatibles con UWB.

La diferencia radica en que el Galaxy SmartTag + se puede comunicar de una manera más precisa con el teléfono y dar una ubicación más exacta del objeto extraviado, incluso cuenta con una interfaz de realidad aumentada.

Galaxy SmartTag saldrá al mercado el 29 de enero a un precio de US$ 29.99 y en un futuro cercano se lanzará un paquete de dos a US$ 49.99 y otro de 4 a US$ 84.99.



Galaxy SmarTag + no cuenta con fecha de lanzamiento pero tendrá un precio de US$ 39.99 y el paquete de dos dispositivos a US$ 64.99.

Samsung está lanzado nuevos dispositivos en su evento Unpacked 2021, mira la transmisión en vivo aquí.

