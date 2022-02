El podcast de Joe Rogan en Spotify recibe el respaldo del presidente brasileño Jair Bolsonaro | Fuente: 2022 Getty Images | Fotógrafo: CINDY ORD

El presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, publicó un tuit en inglés en respaldo al popular podcaster estadounidense Joe Rogan, en el centro de una controversia tras ser acusado de propagar desinformación sobre el covid en Spotify. "No estoy seguro de lo que @joerogan piensa de mí y de mi gobierno, pero eso no importa. Si la libertad de expresión significa algo, es que las personas deberían tener la libertad de decir lo que piensan, independientemente de si estamos de acuerdo con ellos o no", afirmó Bolsonaro el miércoles por la noche, en un tuit escrito solamente en inglés, algo inusual en su cuenta.

"¡Mantente firme! Abrazos desde Brasil", concluyó el mandatario, que tiene 7,2 millones de seguidores en Twitter y ha sido penalizado en diversas redes sociales por difundir informaciones falsas sobre la pandemia en su país. Rogan, de 54 años, tiene un popular podcast en la plataforma sueca Spotify y es acusado de haber desanimado a los jóvenes a vacunarse y promocionar la utilización de un tratamiento no autorizado contra el coronavirus.

La polémica se inició cuando el músico estadounidense-canadiense Neil Young pidió retirar sus canciones de Spotify en protesta por los contenidos de Rogan en la plataforma. La cantante Joni Mitchell también anunció la retirada de sus músicas por el mismo motivo.

Tras las críticas, Spotify anunció que agregará un aviso para los oyentes de podcasts que abordan el covid-19, orientándolos hacia contenidos con información factual sobre la pandemia, entre otras medidas para combatir la desinformación. Pero mantuvo en su plataforma el espacio de Rogan, con quien tiene un acuerdo de exclusividad de 100 millones de dólares.

Con información de AFP