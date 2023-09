Spotify traducirá sus podcasts más famosos al español con inteligencia artificial

Spotify comenzará a utilizar inteligencia artificial para traducir sus más famosos podcasts a otros idiomas como el español.

La función fue creada en asociación con OpenAI, que anunció el lunes que lanzaría nuevas “capacidades de voz e imagen” para ChatGPT, permitiendo a los usuarios hablar con el chatbot de IA generando “audio similar a un humano a partir de solo texto”.

Alianzas

Todos los podcasts traducidos estarán disponibles en el “Voice Translations Hub” de Spotify, que se actualizará con episodios y podcasts adicionales “durante las próximas semanas y meses”.

El piloto incluye tres episodios de podcast en inglés, incluido Lex Fridman Podcast, Armchair Expert y The Diary of a CEO with Steven Bartlett, ya disponibles en español para usuarios suscritos y no suscritos y que llegarán en francés y alemán “en los próximos días”.

De acuerdo con la compañía, más de 100 millones de personas escuchan podcasts de forma regular en la plataforma.

"Al igualar la propia voz del creador, Voice Translation brinda a los oyentes de todo el mundo el poder de descubrir e inspirarse en nuevos podcasters de una manera más auténtica que nunca", dice Ziad Sultan, vicepresidente de personalización. "Creemos que un enfoque reflexivo de la IA puede ayudar a construir conexiones más profundas entre oyentes y creadores, un componente clave de la misión de Spotify de desbloquear el potencial de la creatividad humana".

Así suenan los podcasts escogidos en español. | Fuente: Spotify

Listos para escuchar

La columna vertebral de la función de traducción es la herramienta de transcripción de voz Whisper de OpenAI, que puede transcribir el habla en inglés y traducir otros idiomas al inglés.

Es precisamente esta herramienta la que está añadiendo la empresa para que ChatGPT pueda empezar a hablar en una actualización clave anunciada también este lunes.

La inteligencia artificial ahora también podrá interpretar imágenes, añadidos clave para poder seguir liderando el mercado de los chatbots de consumo masivo.