Star Plus será un servicio separado al de Disney Plus, pero se puede contratar en un combo juntos. | Fuente: Star

Como una propuesta para ‘adultos’ de Disney Plus, Star Plus ha sido lanzado oficialmente como un servicio de streaming para todos los países de Latinoamérica.

Este servicio ha sido descrito como una nueva alternativa debido a que cuenta con un contenido muy distinto al que presentar la matriz, enfocando su catálogo a películas, series animadas y competencias deportivas internacionales de alto renombre.

¿Cuándo llega Star Plus a Latinoamérica?

Star Plus llegó este 31 de agosto a Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Paraguay, Perú y Uruguay.

¿Cuánto cuesta Star Plus en Perú y en Latinoamérica?

Star Plus se puede contratar como un servicio de streaming independiente o junto a Disney Plus.

En el primer caso, el precio de Star Plus es de 38 soles mensuales en Perú, con un precio anual de 380 soles. Los precios varían en otros países como Colombia (31,900 / 319,900), Chile (8,500 / 84,900) o México (199 / 1999).

En el segundo caso, se habla del Combo +, el cual cuesta 45 soles en Perú junto a Disney Plus. El precio en Chile es de 10,500 pesos, en Colombia de 38,900 pesos y en México de 249.

Aproximadamente, los precios en dólares van de 8 a 10 como plataforma independiente y entre 10 y 13 para el Combo +.

Precios por país de Star Plus. | Fuente: myStarLatino

¿Qué contiene Star Plus?

Star Plus tendrá contenido de 20th Television (antes 20th Century Fox Television), FX, Freeform, Hulu, ABC Signature, 20th Century Studios, Searchlight Pictures, Touchstone Pictures y Hollywood Pictures. Algunas series recomendadas son The Walking Dead, Prison Break, Modern Family, Lost, How I Met your Mother o The X Files.

En cuanto a series animadas, la lista está comandada por todas las temporadas de The Simpson. En cuestiones deportivas, tendrá partidos principales de la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la Conmebol Copa Libertadores.

Puedes consultar el catálogo completo en este enlace.

¿Dónde podré ver Star Plus?

Star Plus tendrá su propia aplicación para celulares y televisores, pero también podrá verse como una sección especial dentro de Disney Plus.

En el caso de PC, los usuarios podrán ingresar a ver sus contenidos directamente en su sitio web oficial.

TV

Amazon Fire TV

Android TV

Apple TV

Chromecast

LG

PC

Chrome OS

MacOS

Windows

Celulares y tablets

Tablets Amazon Fire

Celulares y tablets Android

iPhone y iPad

Consolas

PS4

PS5

Xbox One

Xbox Series X

Xbox Series S

