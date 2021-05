LikeLeak deja oficialmente de estar en línea y en su reemplazo habrá una plataforma más estricta. | Fuente: Flickr

LiveLeak, una plataforma popular británica donde se podía compartir videos que probablemente no podrías visualizar en otros lugares como YouTube, por ejemplo, imágenes de guerra, eventos mundiales generalmente censurados, pelea de pandillas, degollamientos, entre otras cosas bizarras. Ahora, luego de 15 años en línea, LiveLeak es enterrado en aquellos sitios webs fallidos.

La plataforma fue fundad el 31 de diciembre de 2006 (un año después de YouTube) por parte de un equipo detrás de Ogrish.com, LiveLeak ganó su popularidad luego de ser la única plataforma donde se podía visualizar la filmación y ejecución de Sadam Hussein.

LiveLeak será recordada por su enfoque violento e imparcial, protegiendo totalmente la libertad de expresión en su sitio.

En LiveLeak se podía visualizar sin censura varios metrajes sangrientos y materiales prohibidos en varios países. | Fuente: Unsplash

Un contenido más controlado

Si intentas acceder al sitio oficial de LiveLeak lo llevará a un sitio llamado Itemfix, que también es manejado por el equipo de LiveLeak, pero ahora son mucho más estrictos con el contenido prohibiendo explícitamnete material con "violencia excesiva o contenido sangriento".

En el nuevo sitio podemos ver una declaración de despedida y las razones por la que decidieron enterrar LiveLeak. La cuestión es que [LiveLeak] nunca ha sido menos que estimulante, desafiante y algo con lo que todos estábamos completamente comprometidos. Sin embargo, nada dura para siempre y ... sentimos que LiveLeak había logrado todo lo que podía y era hora de que probamos algo nuevo y emocionante., dice la publicación de blog.

A los miembros, los que subieron videos, los visitantes ocasionales, los trolls y las personas ocasionalmente dementes que han estado con nosotros. Ustedes han sido nuestros compañeros constantes y, aunque probablemente no pudimos comunicarnos con demasiada frecuencia, lo aprecian más de lo que cree. A nivel personal me has fascinado y divertido con su contenido, finalizan.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.