Netflix ha superado otro hito importante: 203,6 millones de suscriptores en todo el mundo. | Fuente: Unsplash

Netflix se disparó más de 10% en los intercambios electrónicos fuera de hora este martes tras el cierre de Wall Street luego de anunciar que superó los 200 millones de abonados en el mundo. ¿El número exacto? 203.6 millones de suscriptores.

"Pensamos que ya no requerimos inversiones exteriores para financiar nuestras operaciones cotidianas", anunció la firma en un comunicado, luego de un año 2020 favorable por los confinamientos que marcaron la pandemia.

Netflix agregó un total de 8.5 millones de suscriptores netos pagados en el cuarto trimestre, lo que generó un récord de 37 millones de membresías pagas en 2020. Netflix "logró 25 mil millones de dólares en ingresos anuales", según el informe de ganancias.

Aún así, Netflix advierte que "esperamos adiciones netas pagadas de 6 millones" en el primer trimestre de 2021 en comparación con los "15,8 millones del año pasado, que incluyeron el impacto de los bloqueos iniciales de COVID-19". Con esto, la compañía reconoce que es probable que en 2021 no se produzcan tantas ganancias netas de suscriptores cada trimestre, a partir del primer tercio de 2021.

En el cuarto trimestre, nuevos programas como The Queen's Gambit y Emily in Paris se convirtieron en las preferidas de la gran masa de usuarios. Además, los fuertes retornos de programas populares como The Crown ayudaron a que Netflix se convirtiera en el favorito de muchos, incluso en medio de la competencia de Disney Plus y HBO Max.

Para octubre de 2020, el 25% de los suscriptores de transmisión en general cancelaron un servicio para inscribirse en otro, según un estudio reciente realizado por Deloitte. La firma también encontró que el 62% de las personas que se inscribieron para ver un programa específico cancelaron una vez que terminaron. En Netflix, cuando ese programa se lanza de una vez y la gente puede maratón, es más fácil cancelarlo que en Disney Plus, donde los episodios se lanzan semanalmente.

