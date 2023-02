NIUSGEEK tiene a prueba las tarjetas GONET.WORK | Fuente: RPP

En un mundo digital con amplia presencia de redes sociales, es difícil concebir la idea de “tener siempre una tarjeta personal” en la billetera, la mochila o la cartera. No tiene sentido, francamente, llevar varios pedazos de cartón inerte con un diseño estático si hoy, mediante un código QR, podemos compartir nuestra cuenta de Instagram, WhatsApp, TikTok y otras más. Ahora ¿qué pensarías si te dijera que solo necesitas una tarjeta, que siempre vaya contigo, que puedas editar los datos que alojas cuando quieras, que puedas decidir qué compartir y que, además, lo hace por contacto? Tengo a prueba una tarjeta personal de GONET.WORK y te cuento si vale la pena pagar por una.

Tarjetas GONET.WORK: lo que debes saber

No es solo una tarjeta. Bueno, sí. Pero no es solo una tarjeta., GONET.WORK es un servicio web que nos permite compartir nuestros datos mediante un chip integrado que, al ponerlo en contacto con la parte trasera de un teléfono con NFC habilitado – iPhone o Android -, abre en ese dispositivo una página mostrando nuestra data asociada: foto, logo empresarial, color de fondo, redes sociales, sitios web asociados, número de teléfono y otros elementos. Todo por un toque y sin dejarle tu tarjeta a nadie.

Tenemos el modelo en negro mate hecho con PVC | Fuente: RPP

Premium por todos lados. El empaque ya nos deja frente a un servicio que, sin duda, quiere definirse como “premium”. En mi caso, conseguí para reseña esta tarjeta de 5 gramos negro mate hecha en PVC, pero podemos optar por metal o madera para el acabado.

Las tarjetas GFONET.WORK llegan en un empaque premium | Fuente: RPP

A primera vista, las tarjetas solo incluyen el nombre completo del usuario y un código QR para aquellos teléfonos que no incluyan el chip NFC de fábrica. Sin embargo, podemos añadirle un logo personalizado si piensas en darle a tu staff corporativo una de estas tarjetas.

Escaneando el código QR podemos acceder al perfil | Fuente: RPP

Al tacto, se sienten muy bien, y distan un poco de las tarjetas de fidelización o bancarias tradicionales, lejos del acabado glossy de las demás. Esta tarjeta destaca sin problemas.

Colocando la tarjeta sobre el sensor NFC del teléfono se activa el acceso | Fuente: RPP

Asociando la tarjeta a la web. Al adquirir una tarjeta desde la web, tenemos que esperar unos días para recibirla en la dirección que añadimos al sistema. Mientras eso ocurre, recibimos un correo con instrucciones para darnos de alta en el sistema y, desde ahí, modificar nuestro perfil.

En la misma web, debemos iniciar sesión con las credenciales que nos llegan por correo para acceder a los parámetros. Para empezar, te recomiendo cambiar la contraseña de tu cuenta para protegerla, además de guardarla para acceder al cambio de parámetros.

Ojo que el pago de a tarjeta es único, y te permite modificar los datos de presentación: tu nombre completo, cuentas de redes sociales, dirección, teléfono y los datos que desees añadir. Además, contamos con métricas para saber cuántas veces hemos compartido nuestro perfil y nuestra URL asociada a la tarjeta.

¿Funciona? Sí, en todo. He probado esta GONET.WORK entre mis amigos con iPhone y Android, estableciendo contacto directo sin fricciones y mostrando mi data en todo momento, además de permitir guardar esa data en el teléfono con un botón en pantalla. De hecho, tenemos la chance de que nuestro nuevo contacto nos envíe de regreso sus datos mediante la opción “intercambiar contacto”.

¿Qué falta implementar? Varias cosas. La primera es un pre visualizador de perfil en la web. La única manera que tenemos para ver los cambios es refrescar la página compartida, y sería bueno tener un campo para ver las nuevas modificaciones. Otro tema es la necesidad de una conexión a internet desde el teléfono que “tocamos” con la tarjeta, pues con ella se puede previsualizar la página.

Lo otro es la posibilidad de modificar de manera más veloz los parámetros que queremos compartir. De repente, usar la misma tarjeta para que, con ese toque NFC en nuestro propio smartphone, podamos abrir nuestro perfil editable y seleccionar, en ese momento, los datos que queremos o no queremos compartir. Además, hace falta a gritos un cambio en la tipografía o, al menos, una bancada de tipos de letra que podamos usar para personalizar más la experiencia.

Tarjeta GONET.WORK ¿Vale la pena?

Las tarjetas GONET.WORK funcionan debajo de tu credencial de trabajo | Fuente: RPP

Me parece una buena manera de promocionar nuestro perfil profesional y a pago único. No hay suscripción mensual, no hay acceso a datos privados y tampoco hay el riesgo de que se borre el perfil con la pérdida de nuestra tarjeta. No es un producto para todos, pues cada uno tiene una manera única de contactarse, pero creo que podría ser útil para aquellos que quieren simplificar el proceso. Sin recargas, sin pagos extra, sin tarifa variable. A mí me gusta, y creo que también te gustará.

Tarjeta cedida por GONET.WORK para review desde el 31 de enero hasta la publicación de la reseña. Precios disponibles por material en la web de GONET.WORK y contacto para planes corporativos.