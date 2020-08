Conductor de un Tesla Model S en modo Autopilot chocó contra un auto de policía. | Fuente: WRAL.com

Un conductor de Carolina del Norte se chocó contra un carro de policía mientras manejaba su Tesla Model S en piloto automático, el accidente ocurrió alrededor de la medianoche en un tramo rural de una carretera dividida de cuatro carriles.

Según la información, el conductor identificado como Devainder Goli, un médico de Raleigh, fue acusado de violar una ley estatal que dice que los automovilistas deben moverse por los servicios de emergencia detenidos y por mirar televisión mientras conducía. Afortunadamente, nadie salió herido en el accidente.

No es la primera vez que un Tesla se sale de la carretera o choca contra otro vehículo mientras opera su Autopilot, el software de la compañía de asistencia al conductor, que al parecer, no es completamente autónoma.

Esto ha provocado distintas críticas de funcionarios de seguridad pública y grupos de consumidores que dicen que el nombre Autopilot, es engañoso y podría incitar a prácticas inseguras.

"Las personas que hacen un mal uso del piloto automático, no es porque sean nuevas y no lo entiendan", dijo Musk a Automotive News a principios de este mes. "Las personas que usan el piloto automático por primera vez son extremadamente paranoicas al respecto. No es como, 'Si solo hubieras introducido un nombre diferente, realmente lo habría tratado de manera diferente'. Si algo sale mal con el piloto automático, es porque alguien lo está haciendo mal y lo está usando directamente en contra de lo que hemos dicho que debería usarse".

