Mira la versión para niños del auto eléctrico Tesla Model Y. | Fuente: Radio Flyer

El fabricante de autos eléctricos, Tesla, se asoció recientemente con una empresa de juguetes centenaria para reducir uno de los autos eléctricos más reconocibles que existen.

Radio Flyer, la compañía de juguetes detrás del famoso Little Red Wagon, unió fuerzas con Tesla para crear My First Model Y. El producto se lanzó el 18 de agosto y está destinado a niños de 18 meses a 4 años.

Radio Flyer diseñó el juguete Model Y como un réplica de la versión grande de Tesla, y viene con una dirección funcional, una bocina y un asiento ergonómico. Tiene un costo de US$ 99,99, y un portavoz le dijo a Business Insider que los envíos comenzarán a principios de septiembre.

Otro detalle que se han reducido cuidadosamente para que coincida con la versión real del Model Y incluyen las ruedas pintadas de negro y las luces delanteras junto a las traseras de aspecto auténtico.

No es la primera vez que Radio Flyer realiza esta colaboración junto a Tesla. Las dos compañías diseñaron un juguete Model S para niños mayores en 2016, con una edad recomendada de 3 a 8 años.

