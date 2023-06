Un adolescente de 14 años trabajará para Elon Musk en SpaceX

Kairin Quazi pasará a las filas comandadas por Elon Musk para su proyecto Starlink de SpaceX que busca conectar al mundo a través de internet satelital. ¿Qué es lo sorprendente? Que solo tiene 14 años.

El joven prodigio se graduará este junio de ingeniería e informática de la Universidad de Santa Clara en California y ya está preparado para estar en una de las grandes empresas del mundo y seguir escalando en su profesión.

Marcando hitos

Quazi resaltaba desde muy pequeño. A los dos años ya hablaba oraciones completas y para los 9 años las tareas escolares no eran suficiente reto para él.

Luego de unirse a un colegio comunitario en California, Quazi obtuvo una pasantía como becario cooperativo de investigación de inteligencia artificial en Intel Labs unos meses más tarde y, a la edad de 11 años, se transfirió a la Universidad de Santa Clara para estudiar informática e ingeniería.

"Me uniré a la compañía más genial del planeta como ingeniero de software en el equipo de ingeniería de Starlink. Una de las raras compañías que no usó mi edad como un proxy arbitrario y obsoleto para la madurez y capacidad”, escribió Quazi en LinkedIn tras ser aceptado en SpaceX.

El año pasado pasó cuatro meses como pasante de aprendizaje automático en la firma de inteligencia cibernética Blackbird.AI. Ayudó a diseñar un "canal de aprendizaje estadístico de detección de anomalías" para marcar si el contenido de las redes sociales ha sido manipulado, según su perfil.

"Mi sueño es tener una carrera que aborde problemas desafiantes y realice una innovación radical al servicio del bien común", refiere.

Responde a críticas

A Quazi no le preocupan las críticas que señalan que se está saltando partes de su vida, como la infancia y adolescencia.

"Creo que hay una mentalidad convencional de que me estoy perdiendo la infancia, pero no creo que eso sea cierto. Creo, nuevamente, que esa mentalidad me haría graduarme de la escuela secundaria ahora", mencionó a ABC7 News.

Este mes, se convertirá en la persona más joven en graduarse de ingeniero en la Universidad de Santa Clara. Está planeando mudarse de Pleasanton, California con su madre para comenzar a trabajar en SpaceX en Redmond, Washington.