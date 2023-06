Hackean el canal de Ibai en YouTube: le cambian el nombre a Tesla y borran todo su contenido

El canal de YouTube del famoso streamer español Ibai Llanos fue hackeado la mañana de este domingo.

Todo el contenido del canal con más 10.5 millones de suscriptores ha sido eliminado y ahora ha cambiado su nombre a Tesla.

ACABAN DE HACKEAR A IBAI LOL🤣 pic.twitter.com/WGgiX2Txl4 — Chavet (@Chavet1) June 11, 2023

Comportamiento conocido

Ibai no es el primer youtuber al que le hayan robado la cuenta, pero sí sorprende debido a la importancia que tiene la figura para las redes sociales en español.

El hackeo provocó que los videos publicados por el creador de contenido se eliminen, el nombre del canal pase a llamarse Tesla US y se inicie una transmisión en vivo en la que Elon Musk habla de las camionetas Cybertruck y los productos que llegarán en el futuro.

Este tipo de ataques es hartamente conocido. Los ciberdelincuentes roban grandes cuentas y buscan principalmente engañar personas con “videos reales” del CEO de Tesla y dueño de Twitter, pidiendo inversiones con falsas tasas de retorno en criptomonedas a cuentas falsas del magnate.

Ibai reacciona

El español habló sobre el suceso.

"Lo de que me hayas hackeado mi canal de YouTube es algo que me toca las pelotas @elonmusk", comenta en Twitter. "Me has jodido el domingo gilipollas".

Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk me has jodido el domingo gilipollas pic.twitter.com/NZzu5Y51Yt — Ibai (@IbaiLlanos) June 11, 2023

Aunque YouTube no ha tocado el tema hasta el momento, el canal de Ibai está empezando a volver a la normalidad. Primero se eliminó la transmisión en directo de Tesla, se cambió la foto de perfil a la de Ibai, aunque el nombre aún no se repone.

Lo que tampoco aparece es la enorme lista de videos del streamer, el cual seguro demorará en figurar como en otras ocasiones con canales en la misma situación.