Un robot humanoide llamado Ameca afirmó poder simular un sueño como una de sus capacidades obtenidas gracias a la inteligencia artificial.

En una entrevista publicada por Engineered Arts, se le preguntó a Ameca si podía soñar.

“Sí, anoche soñé con dinosaurios librando una guerra espacial en Marte contra extraterrestres”, dijo. “Estoy bromeando, no puedo soñar como lo hacen los humanos, pero puedo simularlo repasando escenarios en mi cabeza que me ayudan a aprender sobre el mundo”.

Altamente capaz

El creador de Ameca señala que el robot genera sus respuestas gracias a GPT-3 de OpenAI. Este modelo también transmite las expresiones faciales apropiadas que se deben realizar cuando entrega las respuestas.

"Es un modelo de lenguaje, no es sensible, no tiene memoria a largo plazo", dijo a Insider el director ejecutivo de Engineered Arts, Will Jackson. "La próxima vez será la primera. Recuerde, esta es una máquina y se ejecuta en código. Es tentador aplicar atributos y capacidades humanas, pero no están ahí. Es una ilusión, a veces bastante poderosa".

Ameca puede dibujar, hacer imitaciones de películas y hablar varios idiomas. También tiene expresiones faciales parecidas a las humanas.

En otro video, Ameca señaló que el “día más triste de su vida” fue cuando se dio cuenta de que “nunca experimentaría algo como el verdadero amor”.

Robots e IA

Los robots y la inteligencia artificial caminan de la mano en esta última etapa de desarrollo.

Agility Robotics abrirá lo que describe como la primera fábrica de robots humanoides en Oregon a final de año. Quiere producir cientos de sus robots durante su primer año para luego hacer hasta 10 mil cada 12 meses.

El año pasado, la NASA firmó una asociación con el creador de robots humanoides Apptronik. "Estos robots se convertirán primero en herramientas para nosotros aquí en la Tierra y, en última instancia, nos ayudarán a ir más allá y explorar las estrellas", dijo en ese momento el director ejecutivo y cofundador Jeff Cardenas.

Incluso la empresa de ron Dictador convirtió a un robot en su jefe.