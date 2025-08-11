Fin de soporte a Windows 10 provoca demanda de usuario contra Microsoft en Estados Unidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Windows 10, lanzado en 2015, es considerado por muchos como una de las versiones más estables y populares del sistema operativo de Microsoft. A casi una década de su lanzamiento, sigue presente en millones de computadoras alrededor del mundo.

En este contexto, un residente del sur de California, Estados Unidos, presentó una demanda contra Microsoft ante el Tribunal Superior de San Diego, en respuesta al anuncio que la compañía hizo en 2024 sobre el fin del soporte técnico para Windows 10 a partir del 14 de octubre de este año.

El demandante argumenta que la medida obligará a millones de usuarios a reemplazar sus dispositivos por otros compatibles con Windows 11, lo que a su juicio forma parte de una estrategia de “obsolescencia forzada” y de fortalecimiento de la posición de la compañía en el mercado de inteligencia artificial generativa.

Windows 10 sigue siendo ampliamente usado

Sin embargo, a pesar de que Windows 11 salió hace casi 4 años, datos de la firma de análisis StatCounter indican que el 43 % de los usuarios de Windows aún utiliza Windows 10. Estudios independientes calculan que alrededor de 240 millones de computadoras no cumplen con los requisitos técnicos para ejecutar Windows 11.

Como solución, Microsoft informó que ofrecerá soporte extendido hasta 2028, con un costo inicial de 30 dólares anuales para usuarios individuales y 61 dólares por dispositivo para empresas, tarifas que aumentarán progresivamente cada año.

La demanda, presentada el jueves pasado, solicita que Microsoft mantenga el soporte gratuito de Windows 10 hasta que el uso de este sistema se reduzca a menos del 10 % de la base total de usuarios de Windows. El documento no especifica indemnización para el demandante, aunque sí solicita el pago de honorarios legales.

Microsoft no ha emitido comentarios sobre el caso.

