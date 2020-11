Empresa de Xiaomi lanza una mini PC capaz de transmitir en 4K. | Fuente: xiaomiyoupin

Las mini PC's se vienen desarrollando desde hace un tiempo, pero Ningbei lo ha llevado a otro nivel. La empresa, que opera bajo el manto de Xiaomi, ha lanzado una mini PC del tamaño de un cubo de Rubik.

El nuevo Rubik's Cube Mini tiene 2.4 pulgadas y pesa apenas 145 gramos. Este modelo de mini PC puede ser transportado fácilmente en el bolsillo.

Este dispositivo cuenta con Intel Celeron J4125 de cuatro núcleos a 2.7 GHz, 8GB de RAM DDR4-2400 y hasta 256GB de almacenamiento SSD M2.

Por el lado de la conectividad, cuenta con un puerto HDMI habilitada para transmitir 4K a 60 fps, un puerto USB-C, dos puertos USB 3.0, una ranura para tarjeta SD y conector de audio 3.5 mm. Además tiene Wi-Fi y Bluetooth.

Este nuevo dispositivo también cuenta con una versión de Marvel. | Fuente: xiaomiyoupin

También hay una versión opcional de la marca Marvel con un esquema de color rojo y dorado, en referencia a Iron Man.

Este dispositivo se encuentra a la venta en Xiaomi Youpin a US$ 150 la versión básica de 6GB de RAM y 128 GB de SSD, US$ 190 la versión mejorada y US$ 200 la versión de Marvel.

