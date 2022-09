NIUSGEEK tiene a prueba al iPhone 14 Pro Max | Fuente: RPP

Si vienes del mundo Android, como yo, usar un iPhone suele ser una experiencia llena de fricciones basadas en nuestros prejuicios. Sin embargo, Apple ha sabido darles a las nuevas versiones de iOS 16 una enorme utilidad en funciones para crear el ecosistema tecnológico más robusto del planeta. Si vienes del mundo Android, por lo general, no tienes un equipo tan consolidado. ¿Vale la pena ir por el iPhone 14 Pro Max? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

El iPhone 14 Pro Max es construido en China | Fuente: RPP

Apple iPhone 14 Pro Max: especificaciones técnicas

APPLE IPHONE 14 PRO MAX DIMENSIONES 160.7 x 77.6 x 7.9 mm | 240 gramos PANTALLA OLED LPTO Super Retina XDR 1290 x 2796 | 120 Hz | Hasta 2000 nits | AOD OS iOS 16 CPU Apple A16 Bionic (4 nm) Hexa-core 2x3.46 GHz + 4x2.02 GHz GPU | RAM Apple GPU (5-core graphics) | 6GB ALMACENAMIENTO 128, 256, 512GB o 1TB | NVMe | Sin expansión microSDXC CÁMARA PRINCIPAL 48 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor estabilizado CÁMARA GRAN ANGULAR 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF CÁMARA TELEFOTO 12 MP, f/2.8, 77mm, 1/3.5", PDAF, OIS, 3x zoom óptico TOF 3D LiDAR CÁMARA DELANTERA 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF CONECTIVIDAD 5G | UWB | WiFi6 | BT 5.3 | NFC para Apple Pay | eSIM | USB 2.0 | SMS SOS MULTIMEDIA Parlantes estéreo | Dolby Vision | HDR10 SEGURIDAD FaceID AUTONOMIA 4323 mAh | Carga a 20W | Magsafe a 15W | Qi a 7.5W

Así luce la tapa trasera del iPhone 14 Pro Max | Fuente: RPP

Apple iPhone 14 Pro Max: Diseño milimétricamente distinto

Pocas diferencias respecto al iPhone 13 Pro que vimos el año pasado, salvo el evidente cambio de medidas al ser el modelo “Pro Max”. Mantenemos la distribución de los botones de volumen y bloqueo, así como el tradicional slider a la izquierda para silenciar al equipo.

El notch ha sido reemplazado por este espacio aprovechado por el OLED para cubrir los sensores | Fuente: RPP

¿Cuáles son los cambios? Pues muy pocos. Para empezar, la cámara trasera sobresale 0.2 milímetros de la espalda, en un crecimiento consistente del sistema de lentes desde el iPhone 12 Pro Max (7.4mm de grosor) y que se reafirma en el 13 Pro Max (7.7mm). Nada, en términos simples. Sin embargo, requiere otro case.

Las cámaras traseras crecen milimétricamente frente al modelo 2021 | Fuente: RPP

Más allá de ese tema, hay dos cambios sustanciales. El primero es la ausencia de una bandeja SIM en nuestro modelo de prueba provisto por Qempo. El otro detalle llamativo viene en la pantalla, más allá de su protección Ceramic Shield.

Este equipo no tiene ranura para SIM Card | Fuente: RPP

En términos generales, el agarre es el mismo que en el modelo anterior, y la experiencia de uso también. Es casi el mismo chasis y la misma sensación al tacto que hemos revisado ya. Un iPhone.

Apple iPhone 14 Pro Max: Pantalla sobresaliente y “dinámica”

Así lucen el lente delantero y los sensores bajo luz directa | Fuente: RPP

Aquí ya notamos las primeras brechas que separan a esta generación de la anterior. Esta nueva generación de pantalla OLED LPTO es capaz de obtener hasta 2000 nits de brillo, una absoluta brutalidad bajo el sol. Impecables ángulos de visión, estupenda adaptación a la luz ambiente y una evidente mejora en el reconocimiento táctil.

La isla dinámica cambia en función de la app que estemos usando | Fuente: RPP

El segundo detalle es la “Dynamic Island”, el primer paso de Apple para deshacerse del ¿clásico? notch que llegó hace 5 años a nuestras vidas. Si bien tiene más carga de software que de hardware, es genial la manera en que resuelve Apple un espacio con dinamismo. El problema es que, perse al entusiasmo, la isla empuja el contenido un poco más abajo que el notch. Poco, pero se nota.

La luminosidad es tremenda en la pantalla de este equipo | Fuente: RPP

Más allá de ese detalle, contamos con un estupendo panel que hereda la protección oleofóbica de generaciones anteriores para dejarnos un celular más pulcro que otros años.

Apple iPhone 14 Pro Max: el rey del software

iOS 16 viene de caja en este equipo | Fuente: RPP

Con iOS 16, Apple ha revitalizado al iPhone en lugares necesarios. Más allá de lo anunciado en el WWDC y el lanzamiento oficial, me gustaría compartir mi experiencia de uso sin entrar en definiciones.

Así luce el AOD mostrando información | Fuente: RPP

Estupendo AOD. Sí, ya sé que tiene que ver con la pantalla, pero es muy bueno el trabajo de Apple en este punto, en el que podemos mantener activo el panel a un grado en el que no molesta y es útil. Hasta el iPhone, Motorola tenía mi corazón con su útil AOD. Apple hará que la pantalla de espera cambie en Android. Ojalá.

Con una pulsación larga podemos usar la isla como widget, y con una corta volver a la app | Fuente: RPP

Una isla por poblar. No hace un al trabajo, pero tengo widgets que hacen lo mismo. Claro, puedo vigilar el progreso de contenidos y herramientas, pero los widgets también. No digo con esto que la “Dynamic Island” es un gimmick. De hecho, con el estímulo correcto a desarrolladores de Apple – algo que siempre pasa – este apartado explotará pronto y se añadirán varias soluciones. Me encantaría predeterminar un doble toque para una función inactiva, por ejemplo. Me gustaría mover de sitio la isla y ponerla sobre la barra inferior. Me muero de ganas de que cambie de color, más allá de que se noten las cámaras. No me importa. Quiero eso.

También podemos añadir débito a Apple Pay | Fuente: RPP

Apple Pay es una seda. Yo sé que esto tiene años, pero es la primera vez que lo uso desde que se anunció su disponibilidad local y quiero decir que envidio la experiencia que se logra con el iPhone. Funcionó sin problemas con mi tarjeta de débito y en distintos módulos. Una maravilla.

Los gestos de retorno de iOS son distintos a los de Android | Fuente: RPP

Aún lejos de los gestos. Android tiene una manera más dinámica para el cambio de ventanas, el trabajo a dos apps, el retorno a algunas pantallas o la configuración de herramientas del teléfono. Sigue siendo ridículo, en 2022, tener que entrar a Configuración / cámara para ajustar parámetros de la cámara, sin que haya un acceso desde la interfaz. iOS tiene esas cosas que aún no me explico.

iPhone 14 Pro Max: más acción en las cámaras

Así luce el nuevo juego de cámaras del iPhone 14 Pro Max | Fuente: RPP

Estamos ante la primera generación de sensores que se acercan al “estándar” de Android, pero al estilo de Apple. Es evidente que hay teléfonos en la gama de entrada que llevan sensores de 48 MP, pero las fotos que toman no pueden compararse a las que obtiene, desde caja, el iPhone 14 Pro Max. Sin dudas, uno de los mejores fotográficos del año y, casi por costumbre, el mejor equipo para video.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo retrato de noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto en modo macro de la planta anterior | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo retrato de noche | Fuente: RPP

Foto en modo automático de noche | Fuente: RPP

Foto en modo macro con pines de cable lightning | Fuente: RPP

El lente gran angular anda muy bien, y da mucha confianza para el disparo en contraluz y diferentes texturas. Eso sí, de noche aun patalea un poco frente a Samsung y Google.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo noche | Fuente: RPP

Las fotos con zoom vienen un poco más potenciadas por la calidad del sensor principal en las tomas con 2X de zoom, y una sana transición al telefoto con 3X no degrada la experiencia como en generaciones anteriores.

Zoom con 2X | Fuente: RPP

Foto con 2X de zoom | Fuente: RPP

Foto con 15X de zoom | Fuente: RPP

Foto 2x en modo noche | Fuente: RPP

Foto con 3x de zoom | Fuente: RPP

Foto con 12x de zoom | Fuente: RPP

Foto en contraluz con 2X de zoom | Fuente: RPP

Foto en contraluz con 15X de zoom | Fuente: RPP

Zoom de 3x en modo noche | Fuente: RPP

El lente delantero es un placer. Está muy bien implementado en interpretación de color y profundidad, gracias al autofocus incorporado.

Foto con lente delantero y contraluz directa | Fuente: RPP

Foto con lente delantero | Fuente: RPP

Foto con lente delantero y modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente delantero y modo retrato de noche | Fuente: RPP

Foto con lente delantero de noche | Fuente: RPP

Así reacciona el lente delantero a distintas luces LED RGB | Fuente: RPP

En video, el Action Mode es, de lejos, la experiencia más extrema de estabilización. Si bien necesitamos un ambiente con mucha luz para echarlo a andar, Apple nos deja una imagen equilibrada pese al movimiento brusco.

Aún hay ausencias, como un zoom más largo o grabación en 8K, propuestas cubiertas por la gama premium en Android. Eso no quita mérito a un conjunto de lentes que destacan sin importar a qué le dispares.

iPhone 14 Pro Max: potencia absoluta

El multi - core del A16 es brutalmente bueno. 5372 en Geekbench | Fuente: RPP

Nada que objetar en rendimiento. Además de tener un impresionante score en GeekBench, la eficiencia de poder en el A16 Bionic es indiscutible. Por momentos, el equipo parecía solo responder y no sufrir ante tareas de render de video, disparos continuos, gaming, navegación, cualquier cosa.

He tenido problemas para obtener cifras altas en 5G con eSIM de Claro | Fuente: RPP

En este tema, tengo un punto que aun no logro descifrar. El año pasado, el iPhone 13 Pro obtuvo métricas de hasta 400 mbps en mis pruebas con 5G, y este equipo apenas superó las 220 mbps. La variable obvia ha sido la eSIM, aunque no sé si sea objetivo señalar esa diferencia como la responsable de la caída en velocidad. No lo sé, cuando tenga un iPhone con SIM Card probaré. Simplemente me resultó rarísimo el hecho de que no llegue a las cuotas de siempre en el mismo sitio en donde mido cada equipo.

Siri ha ganado más trucos de domótica | Fuente: RPP

Lo que no probé ha sido el servicio de emergencia. Este apartado es desarrollado en conjunto con Globalstar, la responsable del Spot que probamos hace un par de años, y trabaja de la misma manera. Apple recién podrá habilitar esto en noviembre, junto con una actualización de iOS 16 y, de momento, está disponible solo para usuarios en Estados Unidos y Canadá.

Para temas multimedia, el iPhone 14 Pro Max es estupendo | Fuente: RPP

Para multimedia es un placer, tanto por la calidad de sonido de sus parlantes como por el brillo del panel y la calidad del color. El FaceID ha resultado veloz en este equipo, incluyendo el desbloqueo con mascarilla puesta. Incluso para el pago con Apple Pay, la gestión es bastante veloz.

iPhone 14 Pro Max: el reto de la autonomía

La "Dynamic Island" permite ver el nivel de carga | Fuente: RPP

Ojo, tenemos AOD muy intenso. Esto ha provocado que la reputada autonomía del iPhone desde el modelo 12 se diluya un poco al usar este añadido, aunque no es tan grave como otros equipos con Android.

El equipo ha soportado bien durante el día de uso | Fuente: RPP

El uso promedio ha sido desconectarlo a las 6 de la mañana y llegar con una reserva de 20% a las 10 de la noche. Con AOD, tenemos una tasa de refresco de 1hz, con lo que podríamos tener un consumo menor por hora. Afortunadamente, el iPhone ostenta un control de espera estupendo, por lo que no habrá súbitos consumos de energía mientras no usemos el equipo.

Aún hay esperanza de ver un puerto USB-C el otro año | Fuente: RPP

El tema sigue siendo, pese a los años, los leeeeentos procesos de carga mediante cable lightning. Sí, ya podemos cargar el 50% de la batería en 30 minutos con el cargador de 20W que ofrece Apple POR SEPARADO, pero sigue detrás del estándar. Bueno, es mejor que el Pixel 6 Pro en eso.

iPhone 14 Pro Max: ¿Vale la pena?

El iPhone 14 Pro Max vuelve a levantar el estándar | Fuente: RPP

Nuevamente surge la premisa “dependiendo de dónde saltes”. Si hoy tienes un iPhone 13 Pro Max, olvídalo. No vale la pena ir por algo que se asemeja mucho en rendimiento y autonomía – te diría que hasta va mejor la batería del 13 Pro Max -. Si vienes de un modelo 12 o previos, bienvenido. SI vienes de un S21, no lo vas a extrañar. De un S22 Ultra sí notarás que te faltan cosas.

Qempo fue la empresa responsable de cedernos un equipo para esta review. Visita el link abajo de la nota | Fuente: RPP

Apple garantiza un año más de ventas con una estrategia que, pese a ser impopular, le funciona. Incorporar su novedosa tecnología en los modelos “Pro” garantiza que el dinero de sus usuarios irá al segmento más caro. Este 14 Pro Max es, sin duda, de mis favoritos este 2022 junto con el Samsung Galaxy S22 Ultra y el Vivo X80 Pro. Ve por él.

* Equipo cedido a préstamo por Qempo desde el 17 de setiembre hasta la publicación de la reseña. Consulta los precios de importación de Qempo en su sitio web.