iPhone para las diferentes necesidades y presupuestos. | Fuente: Apple

El reconocido soporte a largo plazo de Apple hace posible que puedas contar con la más reciente versión de su sistema operativo iOS hasta con iPhone presentados ya hace unos buenos años. Estas son las opciones según lo que busques en los celulares de Apple.

iPhone 7: Si buscas lo más barato

Si estás interesado en el ecosistema de Apple o no puedes dejarlo, el iPhone 7 es la opción más barata que te asegurará al menos una actualización más del sistema operativo iOS.

Se prevé que iOS 15 deje de soportar al iPhone 6s este año, por lo que su sucesor parece la opción más conveniente para quienes busquen un iPhone barato.

El iPhone 7 tiene pantalla de 4.7". Fue el primero en deshacerse del puerto de audífonos. | Fuente: Apple

Lanzado en 2016, el iPhone 7 tiene el chip A10 Fusion. Apple pone a los usuarios en un aprieto al no contar con una opción de 64GB de almacenamiento. 32GB es muy poco, así que optar por 128GB sería lo ideal.

iPhone SE 2020: Barato, pero al día

Una inversión más alta, pero que te asegurará años de actualizaciones de iOS. El iPhone SE 2020 fue lanzado en abril de 2020 y cuenta con el Chip A13 Bionic, el mismo que encontramos en toda la línea de los iPhone 11.

No cuenta con Face ID, pero esto representa una ventaja. En tiempos de pandemia, el sistema Touch ID para desbloqueo no te molestará cuando uses una mascarilla en la calle.

El iPhone SE 2020 también tiene 4.7", pero lleva un chip de 2019. | Fuente: Apple

Apple ha equipado al iPhone SE 2020 con características interesantes como la resistencia el agua IP 67 y carga inalámbrica.

Analistas prevén que Apple lance un sucesor del SE este 2021.

iPhone 11: El punto de equilibrio

Uno de los mejores teléfonos de 2019 y un éxito en ventas. El iPhone 11 incluye dos cámaras traseras y el chip A13 Bionic.

Es una opción interesante, ya está bajando de precio con la llegada de los iPhone 12.

La pantalla del iPhone 11 es una LCD "Liquid Retina" de 6.1". | Fuente: Apple

Se trata de una inversión para asegurarte años de actualizaciones de iOS en un teléfono con pocos compromisos, uno de ellos la inclusión de una pantalla LCD.

iPhone 12 mini: Para los fans del teléfono compacto

Apple apostó por los teléfonos compactos con el iPhone 12 mini. Los resultados no han sido muy alentadores, pero la propuesta de valor es buena.

El iPhone 12 más barato tiene pantalla OLED y el chip A14 Bionic, el mismo que encuentras en el tope de Apple, el iPhone 12 Pro Max.

Dos cámaras traseras, carga inalámbrica y resistencia IP68 completan un combo llamativo.

La pantalla del iPhone 12 mini es de 5.4", mientras que la del iPhone 12 es de 6.1". | Fuente: Apple

La conectividad 5G no será útil por muchos años en varios países de Latinoamérica, pero si buscas un iPhone compacto, ahí está.

Puedes revisar nuestro review del iPhone 12 mini.

¿Quieres un poco más de pantalla? Lo mejor sería ir por el iPhone 12.

iPhone 12 Pro y Pro Max: Si quieres lo mejor de Apple y puedes pagarlo

Nuestro editor Jesús Veliz recomienda el iPhone 12 Pro Max como un salto seguro para usuarios de iPhone XS o XS Max.

Está demás en decirlo, usualmente un dueño de los iPhone Pro sabe lo que quiere y Apple no falla en su gama más alta. Las mejoras más notables están en la fotografía.

Igual que con el iPhone 12 mini, la evolución al A14 Bionic es bienvenida, pero el 5G aún se ve lejos.

El iPhone 12 Pro tiene una pantalla de 6.1", mientras que el iPhone 12 Pro Max tiene 6.7". | Fuente: Apple

Otra inversión sabia sería buscar los iPhone 11 Pro y Pro Max de segunda mano de usuarios que no pueden esperar en tener lo último de Apple.

