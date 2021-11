Con este mod podrás aventurarte a colocar una entrada USB Tipo C a tu iPhone. | Fuente: Kenny Pillonel

Ken Pillonel, un estudiante de ingeniería robótica se aventuró a colocar un puerto USB-C completamente funcional dentro de un iPhone X. Ahora, ha dado un paso más y ha publicado un video mucho más detallado del proceso, junto con un paquete en GitHub con aspectos técnicos, instrucciones e información sobre el circuito impreso que diseñó.

El video de 13 minutos muestra el proceso del mod de Pillonel: combinar una conexión Lightning a USB-C en una cadena tipo 'daisy' para simular un puerto USB Tipo C adecuado.

El gran logro se que el puerto USB-C dentro del iPhone es completamente funcional tanto para la carga como para la transferencia de datos.

iPhone Tipo C

Específicamente, Pillonel tuvo que hallar la manera de mapear las líneas de energía y datos entre la conexión Lightning en la placa base del iPhone y el puerto USB-C, así como aplicar ingeniería inversa al chip C94 de Apple.

Después, tuvo que averiguar cómo producir un circuito impreso flexible que se ajustara al interior del iPhone X y una estructura de soporte que mantuviera la entrada USB-C en su lugar.

El iPhone X Tipo C único de Pillonel está siendo subastado en Ebay, la cual ya alcanzó un valor de US$ 5,300.00 al momento de escribir este artículo. Sin embargo, su creador advierte que no debe ser usado como celular diario, restaurarlo, actualizarlo ni borrarlo.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.