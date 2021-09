NIUSGEEK tiene a prueba al poderoso teléfono gaming REDMAGIC 6S Pro | Fuente: RPP

REDMAGIC es una de las marcas que intenta impulsar el mercado de celulares para jugar, y satisfacer un perfil de usuario demandante en especificaciones y rendimiento. Con el tiempo, la submarca de Nubia ha sabido ganarse un espacio en la industria a pulso, y ha demostrado que se puede producir buenos equipos a costo asequible, aunque sacrificando algunas partes. NIUSGEEK tiene a prueba al REDMAGIC 6S Pro, el nuevo equipo presentado hace pocos días en China. ¿Vale la pena comprar uno?

REDMAGIC 6S Pro: Especificaciones técnicas:

REDMAGIC 6S PRO TAMAÑO 169.9 x 77.2 x 9.5 mm PESO 215 g PANTALLA AMOLED 6,8" FullHD | 165Hz | 700 nits | 720 respuesta táctil OS ANDROID 11 | REDMAGIC OS 4.5 CPU Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) GPU Adreno 660 ALMACENAMIENTO 128, 256 o 512GB | UFS 3.1 | sin expansión por microSDXC RAM 12, 16 o 18GB CÁMARA PRINCIPAL 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.97", 0.7µm, PDAF CÁMARA GRAN ANGULAR 8 MP, f/2.0, 120˚, 13mm, 1/4.0", 1.12µm CÁMARA MACRO 2 MP CÁMARA DELANTERA 8 MP, f/2.0, 1/4.0", 1.12µm CONECTIVIDAD 5G | WIFI 6e | BT 5.2 | GPS | NFC | USB-C 3.0 SEGURIDAD Sensor de huellas bajo pantalla MULTIMEDIA Parlantes estéreo | aptX AUTONOMÍA 5050 mAh | 66W | PD 3 | QC 5 | Cargador de 33W en la caja

Ligeramente más estilizado: así luce el 6S Pro - izquierda - contra el 6 Pro - derecha - | Fuente: RPP

REDMAGIC 6S Pro: diseño agresivo con menos RGB

Este nuevo smartphone es una copia directa del 6 Pro, pero con un tono más sobrio en agresividad y sin las tiras LED que acompañaban al modelo de la primera parte del año. Conserva las mismas medidas y diseño, al punto de que la cobertura de gel encaja perfectamente con el modelo anterior.

Mantenemos el tradicional switch rojo que activa el MODO JUEGOS | Fuente: RPP

Esto, por otro lado, es un elemento positivo para quienes no querían algo tan llamativo y lleno de luces que consumían la batería. Aquí REDMAGIC apuesta por el mismo chasis, pero reduce el RGB, por lo menos en este modelo Black que tenemos a prueba.

Los gatillos se ubican en el borde derecho, flaqueando al botón de bloqueo y la salida del ducto de ventilación | Fuente: RPP

Con esto, mantenemos el puerto para audífonos y el ducto de ventilación, el mismo que mantiene fresco al equipo cuando comenzamos a jugar. Lo que sí es distinta es la espalda, que ya unifica las líneas de diseño bajo el cristal y no añade un segundo elemento en la parte trasera, dejando al logo de REDMAGIC bajo esta capa.

REDMAGIC 6S Pro: la pantalla más rápida en todo

Así de rápido va esta pantalla | Fuente: RPP

Si bien estamos ante el panel AMOLED de 165 hercios en tasa de refresco que vimos en el modelo 6 Pro, REDMAGIC incrementa la luminosidad de 630 a 700 nits para una mejor visualización de contenidos. Ya era buena, pero ahora es mejor.

Para películas y series, el brillo de la pantalla es tremendo. Ojo que los bordes de arriba y abajo son recorte de la película | Fuente: RPP

Además, esta pantalla mejora la respuesta táctil y logra 720 Hz con uno o múltiples toques, superando lo ofrecido por el modelo anterior que lograba 360 con toques simultáneos y hasta 500 Hz con un solo dedo.

Podemos personalizare el AOD | Fuente: RPP

Con este AMOLED, también tenemos un modo AOD para colocar animaciones, y puede ser configurado en varios aspectos. Podemos cambiar, por ejemplo, la animación del sensor de huellas al desbloquear, añadir un GIF a la pantalla oscura o usar los pre-ajustes que incluye el equipo al activarlo.

En la esquina superior izquierda podemos ver la tasa de refresco a 165Hz | Fuente: RPP

Lo que dije en la reseña del 6 Pro se revalida en este equipo para el tema del contenido: todo se disfruta sin problemas. Habrá que esperar el siguiente movimiento de la marca en este tema: subir la tasa de refresco o los pixeles del panel en el futuro REDMAGIC 7.

REDMAGIC 6S Pro: un software que merece más implementación

Tenemos Android 11 y REDMAGIC OS 4.5 | Fuente: RPP

Uno de los problemas que enfrento siempre cuando reseño un REDMAGIC – este es el cuarto equipo que reviso – es la personalización de Android. En este caso, sobre la versión 11, tenemos la capa REDMAGIC OS 4.5, que realmente aporta poco a lo que ya hemos visto en temas de navegación.

Tenemos una burbuja que nos indica la tasa de refresco en cada acción | Fuente: RPP

La novedad se concentra en la suite de juegos, que añade varias novedades en comparación al modelo previo. Para empezar, podemos añadir marca de agua “eSports” a nuestras capturas de partidas. Además, la interfaz del juego permite personalizar la portada de los juegos desde librería o importando nuestra propia gráfica desde la galería del smartphone.

La suite de juegos está renovada | Fuente: RPP

Podemos personalizar los covers en la galería | Fuente: RPP

Ya en tema de juegos, REDMAGIC añade una nueva serie de “plugins” y opciones que podrás usar sobre el juego en todo momento:

Remapeo de botones. Podemos virtualizar el toque de pantalla en otro lugar del mismo panel para personalizar la distancia de nuestros dedos sobre el juego.

Podemos trasladar el toque de los botones a otro lado de la pantalla | Fuente: RPP

Podemos asignar hasta 4 botones sobre pantalla | Fuente: RPP

Modo “investigador”. Podemos añadir un zoom sobre el juego en un sector para tener una mejor visión frente a objetivos lejanos. Esto es muy útil para juegos tipo “shooter”.

“Hunt mode”. Con esta opción, la pantalla muestra colores invertidos para detectar cualquier elemento escondido en el juego. REDMAGIC señala que puedes encontrar los “Lord Voldemort” en el pasto.

El "Hunt Mode" invierte los colores | Fuente: RPP

Asistente de puntería. Con esto, podrás personalizar la mira en el juego bajo el color y la forma que quieras y activarlo en el juego que lo requiera.

En este apartado podemos ajustar la mirilla que usamos en el juego | Fuente: RPP

Modificar el comportamiento de los botones. El sistema de REDMAGIC permite asignar una función adicional a cada botón o superficie en pantalla. Podemos virtualizar el “doble tap” o “mantener el dedo” sin necesidad de hacerlo físicamente.

Podemos asignar un comportamiento distiinto a los botones que pongamos en pantalla | Fuente: RPP

Vibración 4D. El equipo es capaz de replicar una vibración en base a la escena del juego.

Podemos ecualizar cada juego a nuestro gusto | Fuente: RPP

Cada etapa de la suite ha sido optimizada en esta versión del OS, pero la experiencia regular de Android anda un poco estancada en lo que ya vimos desde el 5S del año pasado, con elementos mal traducidos al español y unas repentinas indicaciones en chino que, quiero creer, son pautas u optimizaciones que hace el propio sistema.

Podemos acceder a ajustes rápidos mientras jugamos | Fuente: RPP

Desde REDMAGIC me aclararon que esta no es la versión final del software y que, en teoría, la interfaz debe estar optimizada para el lanzamiento del 27 de setiembre. Sin embargo, he visto poco avance en los modelos que aún conservo como para certificar lo indicado por la empresa.

REDMAGIC 6S Pro: las cámaras no importan en el gaming

Este es el arreglo de lentes del REDMAGIC 6S Pro | Fuente: RPP

Tras mi reseña del 6R, el mejor juego de cámaras en un teléfono de REDMAGIC, señalé que me gustaría ver cómo el lente gran angular se integra al disparo automático. Por fin, este modelo 6S Pro lo hace. Sin embargo, es el único cambio radical que he visto en la interfaz.

Foto con lente gran angular de día | Fuente: RPP

Foto con lente principal de día | Fuente: RPP

Regulación del ingreso de luz en modo PRO | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principial. Frente al macro de más abajo, notarás la intensidad de color. | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Ojo que sirve para tomarle fotos a tus hijos sin problemas. | Fuente: RPP

Podemos resaltar un color específico en los filtros | Fuente: RPP

Tenemos este filtro "Cyberpunk" | Fuente: RPP

Todo lo demás es idéntico en resultados al 6 Pro de inicios de año, tanto en sensores como en rendimiento. La única mejora sustancial es la capacidad del procesador en las tomas de noche, que sí muestran un avance.

Selfie de noche y modo automático | Fuente: RPP

Selfie de día y modo automático | Fuente: RPP

Incluso la cámara delantera mantiene los mismos registros que el modelo previo, así que no hay mayor cambio en este apartado.

REDMAGIC 6S PRO: El mejor rendimiento del mercado

Alto score en geekbench | Fuente: RPP

Así nos fue en 3D Mark, pese a que lo señala como un modelo 6, y no 6S | Fuente: RPP

Con la inclusión del Snapdragon 888+, REDMAGIC garantiza el mejor performance para sus equipos. Con el 6S Pro, se ratifica la potencia extrema de este procesador y el conjunto de componentes: la RAM de 12GB, el almacenamiento UFS 3.1 y el sistema de enfriamiento para desacelerar el incremento del calor.

El ventilador no consume demasiada energía | Fuente: RPP

Para juegos, más allá del software que ya detallamos, contamos con una potencia gráfica tremenda y el soporte para gestos y disparos desde los triggers laterales y el gesto lateral sobre el logo de REDMAGIC en la espalda. Con Dead Trigger 2, logré un promedio de 155 Hz durante el juego, sin afectar el rendimiento del equipo. En el caso de Genshin Impact, subir a 60fps provoca que el equipo exija a la parte gráfica e incrementa el calor. Eso sí, jugar a esa velocidad mejora la experiencia en todo nivel, y el teléfono es capaz de entregar eso.

Así me fue con el 5G de Claro y este RM6SP | Fuente: RPP

Debo confesar que la conectividad 5G en este equipo me ha sorprendido, ya que siempre hago mis mediciones en el mismo lugar para comparar las velocidades en cada equipo: un parque cerca a mi casa, en San Isidro. Con este 6S Pro, y usando el SIM 2, he podido lograr más de 280mbps en descarga, una cifra que duplica mi promedio en la zona. Brutal. Además, el WiFi 6 es realmente estable y veloz, así como el Bluetooth. Sin embargo, he tenido problemas de sincronización con mi Fitbit Sense, pero asumo que es software.

El paso de apps es demasiado veloz | Fuente: RPP

La multimedia es tremenda por la calidad de sonido y el brillo del AMOLED, aunque reitero la necesidad de un reajuste en la resolución de la pantalla en futuros modelos tras dos años manteniendo todo en 1080p con tasas de refresco entre 144 y 165 Hz.

Podemos usar el ventilador de REDMAGIC | Fuente: RPP

Ojo que el equipo, durante actividades propias de un teléfono, no acumula calor. Esto se apoya en el ducto de ventilación que cruza el 6S Pro de izquierda a derecha y que disipa, con el aire frío empujado por las hélices, el incremento de temperatura que se acumula sobre la placa madre, al lado de las cámaras. Otro punto de beneficio es la compatibilidad de este smartphone con el accesorio externo de enfriamiento de la marca que ya usamos con el 6 Pro.

En esta configuración pude correr Genshin Impact a 60fps de manera fluida | Fuente: RPP

El sensor de huellas va bien, aunque algunos gestos suelen activarse solos por la tasa de respuesta táctil. No es nada preocupante, pero a veces resulta frustrante cuando la interfaz hace algo que no queremos.

El teléfono permite personalizar la animación del sensor de huellas al pulsarlo | Fuente: RPP

Realmente estamos ante un equipo indómito. Si hacemos una analogía con el universo “Dragon Ball”, creo que el REDMAGIC 6S Pro, en medio de su desordenado software y su potencia natural, es un típico “Broly”.

REDMAGIC 6S Pro: una autonomía mejorada para el consumo

La carga NEO Charge activa la ventilación automáticamente | Fuente: RPP

No voy a dorar la píldora en esto. Con el 5G activo, una pantalla de 165Hz y todo el poder aplicado a juegos, estamos ante un smartphone de alto consumo. Sin embargo, he tenido jornadas muy dentro del promedio de uso, con 5 horas de pantalla y una reserva del 15%. Parece que el 888+ mejora la autonomía respecto al modelo 888 tradicional.

Por otro lado, la carga de 33W disponible con el cargador de caja va muy bien para la alimentación dele quipo, que va de 0 a 100% de carga en poco más de 75 minutos. Lo bueno es que este smartphone es compatible con sistemas de carga de 66W, por l que aprovecharemos cargadores GaN que tengamos en casa.

Podemos ver y cambiar en tiempo real l desempeño del equipo. Esto puede afectar la vida de la batería. | Fuente: RPP

Me sorprende cómo este equipo, con todo lo que tiene, no pierde energía rápidamente. Claro que con los juegos consumimos más energía, pero en promedio va muy bien.

REDMAGIC 6S Pro: ¿Vale la pena?

El REDMAGIC 6S Pro reafirma la potencia de cada lanzamiento | Fuente: RPP

Aquí siempre marco una diferencia. Si eres un usuario promedio más enfocado en cámaras, este equipo no es para ti. Si buscas un smartphone que vaya rápido, sin importar sus sensores para fotos, es una de las mejores inversiones. Si buscas una máquina de matar para gaming, no sé qué esperas. Sin embargo, se me hace difícil justificar el lento trabajo de Nubia para mejorar el software y la experiencia “no gaming” del equipo. Podrían tener el teléfono más completo del mercado en temas de rendimiento, pero la interfaz no ayuda todavía, y sigue siendo “muy china”. Ve por él si buscas potencia bruta.

No hay mayores cambios en la estructura, pero sí en el rendimiento | Fuente: RPP

* Equipo cedido por REDMAGIC GG desde el 23 de agosto hasta la publicación de la reseña. Precio de salida el 27 de setiembre: desde los 599 dólares en la web de la marca.