Apple planea lanzar un iPhone 12 barato. | Fuente: Unsplash

El desarrollo de la tecnología 5G está dando pasos grandes y muchos fabricantes ya cuentan con dispositivos 5G. Incluso compañía como HTC tienen un smartpohone 5G. Sin embargo, el gigante estadounidense, Apple, tiene otros planes.

La serie iPhone 12 admitirá 5G, pero la compañía planea mantener los "precios bajos". El analísta Daniel Ives dijo en el último informe de inversión que el iPhone 12 tiene un modelo 4G, lo que es conveniente para que la compañía disminuya el precio, y se espera que sea consistente.

En 2019, el precio de venta del iPhone 11 de 64GB fue lanzado en China por un costo de US$ 776 y luego de una serie de recortes de precios se vendió por US$ 550. Se dice que este año, el iPhone 12 comenzará en 128GB. Aunque el procesador Bionic A14 de 5nm, la banda base de Qualcomm y otras actualizaciones son costosas, Apple piensa no incluir auriculares estándar para reducir estructura de costos.

Según MyDrivers, este movimiento puede ser para mantener el mismo nivel de precio que la serie iPhone 11. La versión 5G del iPhone 12 también tiene diferencias en el soporte de la onda milimétrica y las bandas Sub 6GHz, lo que lo hará estable en varias regiones.

Lo informes indican que los modelos del iPhone 12 entrarán en producción el próximo mes, pero no está claro si todos los modelos llagarán al mercado al mismo tiempo. Aunque se espera que Apple lance su serie en septiembre como de costumbre.

GizGina informa que el analista Guo Mingji y otros han afirmado que debido a los desafíos de producción, los modelos de gama alta de iPhone 12 habilitados con 5G se enfrentarán al aplazamiento.

