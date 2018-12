Ya llegó lo nuevo de Black Mirror, pero no es compatible con todos los dispositivos | Fuente: RPP

Una nueva temporada de la versión apocalíptica del futuro tecnológico ha llegado a Netflix. “Black Mirror: Bandersnatch” ya está circulando en pantallas de TVs, PCs y smartphones a nivel global y ha generado tanta afición desde el primer día que fue anunciado el sistema novedoso de difusión de contenidos. Para entender un poco el funcionamiento de esta nueva entrega, debes considerar que:

Es una historia de elecciones. Con cada escena, el espectador no puede permanecer pasivo ante la pantalla. Debe tomar una decisión, seleccionando entre dos opciones que aparecen debajo de la pantalla durante diez segundos. Dependiendo la elección, cambia la historia. Si no decides en esos diez segundos, la transmisión toma una decisión por ti.

Así luce la paleta de decisiones en la aplicación | Fuente: Engadget

Tiene finales múltiples. Al tener tantas decisiones por tomar, los finales varían en función de ellas. Esto va a incrementar el tiempo de pantalla en la aplicación, y va a generar una enorme cantidad de historias por descubrir y de huevos de pascua identificados en cada pasaje.

Puedes verla cuando quieras. Es, básicamente, como un juego de video, y empezar las veces que quieras. De esa forma, podrás tener historias distintas.

Sin embargo, esta narrativa aun no es compatible con algunos dispositivos. ya que no cuentan con soporte para historias interactivas. De hecho, Netflix está notificando a algunos usuarios con este cartel:

Así luce la notificación de Netflix cuando tu dispositivo no es compatible | Fuente: Gizmodo

Los dispositivos que no pueden visualizar "Black Mirror: Bandersnatch" son:

Apple TV

Chromecast

Descarga de Netflix - no podrás descargar el episodio para verlo offline -

Smart TVs sin sistema operativo como Tizen OS, webOS o Android TV.

Smartphones o Tablets que no tengan la nueva versión de Netflix

Nintendo Wii U

Play Station Vita

Una declaración en la página de Bandersnatch en Netflix dice: “Black Mirror: Bandersnatch solo está disponible en dispositivos que admiten contenido interactivo”, y agrega que no hay una versión lineal disponible. Para identificar si tu equipo es compatible con este sistema, el banner de “Black Mirror Bandersnatch” aparecerá con una estrella roja. SI no la tiene, no podrás verlo.