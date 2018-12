"Bandersnatch": ¿Cuántos finales tiene la película interactiva de "Black Mirror"?

Stefan es el protagonista de "Bandersnatch". El televidente puede tomar las decisiones por él. | Fuente: Netflix

"Bandersnatch" es el tema de moda. La cinta de "Black Mirror" acaba de estrenarse en Netflix y ofrece al televidente la posibilidad de guiar al protagonista de la historia, llamado Stefan, a tomar decisiones y cambiar así el desarrollo de acontecimientos y, por ende, su desenlace.

La pregunta que tiene a todos en vilo es: ¿cuántos finales posibles tiene "Bandersnatch"? Pues primero debemos entender algo. El filme de "Black Mirror" se desarrolló por espacio de dos años y para esto se creó una herramienta llamada Branch Manager, la cual tiene predeterminada la cantidad de finales posibles.

Durante el visionado, el televidente puede elegir qué acciones toma el protagonista de la historia. Esto produce múltiples finales. | Fuente: Netflix

Branch Manager fue desarrollada para proveer al filme cinco posibles finales. El camino más rápido hacia el final es de aproximadamente 40 minutos, aunque la duración promedio de la película es de 90 minutos.

Aún así, hay mucho que explorar en "Bandersnatch". Desde los primeros minutos se pide al espectador que, en un tiempo límite de 10 segundos, elija qué tipo de cereal debe comer Stefan. Esto, de acuerdo con Charlie Brooker y Annabel Jones ─creadores de la serie─ altera la forma en la que la serie se desarrolla.

En total, si tenemos en cuenta todas las posibilidades que se abren en cada decisión, existen más de un trillón de posibles caminos para el protagonista de la película.

QUÉ DICEN LOS CREADORES

Brooker y Jones han remarcado la naturaleza múltiple de "Bandersnatch" en varias oportunidades. "Hay muchos caminos potenciales que Stefan puede tomar y depende de ti, de cuán harto te sientas", dijo Jones a The Hollywood Reporter. "Ir por una de las ramas puede abrir otras potenciales, así que puede que no alcances algunas cosas dependiendo de las deciciones que tomes", agregó.

A diferencia de los juegos popularizados hace algún tiempo por Telltale, en los que decides las respuestas de los protagonistas ─son conocidas las versiones de "The Walking Dead" y "Game of Thrones"─, en "Bandersnatch" todo cambia. "No se trata solo de una narrativa simple con un montón de elecciones. Todas ellas cambiando tu estado de ánimo", explicó Jones.

EL DATO

"Black Mirror: Bandersnatch" ya está disponible en Netflix.