Motorola no se cansa de anunciar nuevos teléfonos, y parece que la estrategia apunta a copar todas las necesidades posibles con features muy puntuales para cada modelo anunciado. Ahora, bajo la nomenclatura GXX – dos dígitos desde el décimo aniversario -, la submarca de Lenovo intenta reordenar su catálogo en función del G100 y ha presentado varios modelos un poco por debajo. Uno de ellos es el Moto G30, y NIUSGEEK ya lo tuvo a prueba.

Estas son las especificaciones del Motorola Moto G30:

MOTOROLA MOTO G30 TAMAÑO 165.2 x 75.7 x 9.1 mm PESO 200 g PANTALLA IPS LCD 6.5" 720 X 1600 90HZ 20:9 OS ANDROID 11 CPU Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) GPU ADRENO 610 ALMACENAMIENTO 64 GB | 128 GB | EXPANSION POR MICROSDXC RAM 4GB | 6GB CÁMARA PRINCIPAL 64 MP, f/1.7, 1/1.72", 0.8µm, PDAF CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 CÁMARA GRAN ANGULAR 8 MP, f/2.2, 118˚ 1/4.0", 1.12µm CÁMARA DE PROFUNDIDAD 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 13 MP, f/2.2, 1.12µm MULTIMEDIA PARLANTE | RADIO FM | PUERTO DE AUDÍFONOS SEGURIDAD Sensor de huella trasero, reconocimiento facial CONECTIVIDAD 4G | WIFI 5 | BT 5 | NFC | USB-C 2.0 AUTONOMÍA 5000 mAh | 20W de carga

Nuevos colores “Moto” para el nuevo diseño

Cuando tuvimos las primeras impresiones del G100, también jugamos por muy poco con el G30. Ambos revelaban este cambio en el diseño que se ha vuelto más evidente: la textura en la tapa trasera y el arreglo de cámaras. Ambos se ajustan a este nuevo concepto y parecen haber tomado buena distancia de otras propuestas en el mercado. Para completar el diseño, tenemos el sensor de huellas de vuelta en el logo de Motorola.

En el caso de los botones, Motorola mantiene todo al borde derecho: volumen, bloqueo y el asistente de Google. Para los puertos y salidas, este Moto G30 reserva el espacio superior para el ingreso de audífonos, mientras que lleva al parlante y el puerto USB-C a la parte inferior. Dejamos a la ranura para las dos SIM y la expansión por microSD a la izquierda.

De frente, es el mismo estilo Moto con notch en forma de agua. De espaldas, el tema cambia. Eso sí, lo que no falta es la cubierta de gel que viene con el equipo.

De nuevo la vida a 720p

Me lo voy a tomar con calma porque, pese a tener un panel IPS de 720, Motorola por fin nos da 90 hercios en pantalla, un añadido que le sienta bien en fluidez al sistema. Además de esta tasa de refresco, mantenemos la útil pantalla apagada con accesos directos para la interacción con notificaciones y un buen tono de color.

Con los ajustes que suelo hacer en cada equipo que uso, los 90 hercios de pantalla anduvieron bien en todo momento. La respuesta táctil anduvo bien y el sistema pudo reconocer la gran mayoría de mis toques – pongamos 95 de 100 -. Lo que sí lamento es que no tengamos, al menos, media intención para una capa oleofóbica en el panel. Qué manera de ensuciarse.

Android 11 y el terreno que conoce Moto

No hay riesgos con Motorola. Android 11 en estado casi puro aparece en este G30 optimizado para esta versión, y con los nuevos apartados para la personalización. Además, se integran las funciones Moto, el uso de la pantalla apagada, la tradicional “sacudida y giro” para encender la linterna y las cámaras. Todo el repertorio de Moto está en este equipo.

En el caso de los parches de seguridad, podemos andar tranquilos: todos van hasta marzo de 2021. Además, tenemos el modo de juegos que Moto añadió hace unas generaciones para darle prioridad a la experiencia de jugabilidad con control de notificaciones.

Por lo demás, es una experiencia simple de Android, sin ornamento ni artilugio.

Gran angular de regreso

Tras el craso error al retirar el lente angular en el G9 Power, Motorola retoma el sano hábito de añadir esta cámara en su arreglo cuádruple en la parte trasera. La cámara principal va bien, y es capaz de entregar buenas fotos, pero el tiempo que se toma para procesar el disparo es eterno. Gracias, Snapdragon 662. Toma hasta 5 segundos de nuestro tiempo en darle al usuario el resultado final.

En condiciones lumínicas más difíciles, el equipo sufre un poco para el enfoque, y el cambio de cámara tampoco es veloz o eficiente. Por momentos, el G30 demora mucho en responder en el uso de cámara y prolonga la selección entre el lente principal, el angular y el macro. Lento, en concreto. Y esta lentitud genera que tengamos, involuntariamente, fotos barridas debido a la capacidad de reacción del procesador frente al disparo.

Una pena, porque las fotos con las distintas métricas no andan mal. El problema está en la demora entre el abrir la cámara, disparar, procesar y mostrar.

De noche, Motorola añade una cuota de detalle en post que afecta la profundidad de las fotografías, aunque debo decir que el resultado suele ser impredecible y, quizás en un arrebato favorable del destino, podemos obtener buenas fotos. Por lo general, las fotos con modo noche aclaraban demasiado el fondo negro para compensar el efecto, pero a veces se le iba la mano a la IA.

La cámara delantera no anda mal, pero tiene un problema al estar debajo de un panel con muy poca protección oleofóbica, lo que ocasiona que casi siempre tengamos un disparo poco limpio.

No me apoyaría demasiado en esas cámaras para video, realmente.

¿Qué pasó con la optimización?

Es algo que aún no entiendo, sobre todo cuando tenemos un Poco M3 que va un poco más fluido sin tener Android puro y lleva casi el mismo hardware. Incluso el Moto G9 Power va un poquito mejor que este G30, y eso es decir mucho. En performance, he tenido algunos hipos y, en algunos casos, pasos pesados entre apps en la multitarea.

Siento que el equipo no está bien optimizado en términos generales, y parece que hay algo afectando ese comportamiento. No es una experiencia terrible ni mucho menos, pero es raro en Moto tener un smartphone de gama media con esas interrupciones al abrir apps o pasar a la cámara. No estoy seguro de que sean los 90 hercios de pantalla o el procesador, pero se siente que hay algo que no permite una experiencia fluida.

En temas de conectividad, no he tenido problemas respecto a la estabilidad de la red WiFi o los datos móviles. Eso sí, el Bluetooth parece tener problemas de rango, pues probé cuatro pares distintos de audífonos y con todos tuve caídas de reproducción.

En juegos, el equipo tiende a calentar ligeramente y disipa en poco tiempo ese calor acumulado. En entornos como Airline Commander, la renderización en 3D anduvo bien, pero con Genshing Impact hemos tenido experiencias poco fluidas.

Para la multimedia, el solitario parlante colocado en la parte inferior nos da un timbre cargado de medios y agudos, pero que alcanza buen rango. Ya en 80% de volumen, hemos tenido una señal rajada. Eso sí, la radio FM está incluida.

El sensor de huellas funcionó en todo momento y sin problemas. Suelo intercalar dedos en la configuración inicial y no tuve problemas para el reconocimiento de mi biometría.

En concreto, creo que este Moto G30 tiene inconsistencias que, en medio de una categoría que crece en prestaciones, podría tener problemas.

Energía por encima de lo justo

A diferencia de los últimos modelos que he probado, este G30 me mantuvo con el día justo, llegando al enchufe con 25% al cerrar jornada y con una cuota entre 5 horas y media y seis horas de pantalla. En otros casos he tenido hasta dos días de uso, y aquí tuve menos. Eso sí, 90 hercios todo el día, nada de modo automático.

La carga “Turbo Charge” es de 18 W, por lo que considera cargar el equipo de noche mientras duermes, pues esos 5000 mAh demoran, al menos, una hora con 40 minutos para lograr su cuota al 100%.

¿Vale la pena?

Motorola conoce su negocio, y sabe qué parámetros debe manejar para triunfar en la categoría que inventó con el primer Moto G. Este cambio de nomenclatura debería significar un fresh start en la dinámica de sus negocios, pero entiendo que, de G20 a G100 hay enormes diferencias, y este es el 30.

Respecto al equipo, tienes que ser muy fan de Motorola para comprarlo, pues no hay mayor soporte que la nueva serie, el Android puro y el nuevo diseño trasero. Se le complica al viejo rey, con este modelo, encontrar un espacio definitivo frente a otras marcas que se empeñan por la estabilidad. Yo le pensaría mejor.

* Equipo cedido a préstamo por Motorola Perú desde el 13 de abril hasta la publicación de la reseña.