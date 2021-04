NIUSGEEK ha tenido a prueba al dock Kingston Workflow | Fuente: RPP

Con la nueva filosofía de construcción en laptops, es muy difícil encontrar una manera eficiente para gestionar los archivos desde distintas fuentes, sobre todo en equipos que hoy solo usan un puerto para conectar todo. En mi caso, que produzco material audiovisual para RPP y pongo a prueba varios periféricos al mismo tiempo, debo tener un acceso rápido al respaldo de mi información y a pasar de manera veloz entre discos SSD, memorias SD y almacenamiento interno de smartphones. En la última semana he venido probando un equipo que ha satisfecho gran parte de esa demanda. NIIUSGEEK tiene a prueba al hub modular Kingston Workflow.

Estas son las especificaciones del Kingston Workflow:

KINGSTON WORKFLOW TAMAÑO DEL DOCK 160,27 x 70,27 x 55,77 mm PESO DEL DOCK 292 gramos TAMAÑO DEL MÓDULO 62,87 x 16,87 x 50 mm PESO DEL MÓDULO 30 gramos CONECTORES USB-C 3.2 Gen 2 en dock | Gen 1 en módulos ALIIMENTACIÓN Eléctrica | USB desde teléfono COMPATIBILIDAD Android | Windows 8 y 10 | MacOS 10.10 SLOTS 4 slots para módulos o periféricos que entren

El equipo también puede ser usado con teléfonos mediante el cable USB-C | Fuente: RPP

Esto es lo que debes saber del equipo:

Un dock distinto. Hablamos de un periférico que unifica todas las entradas posibles, pero que se basa en lo modular para ayudarnos a solucionar problemas. Tenemos 4 entradas simétricas para colocar una serie de módulos que podemos adquirir – el kit base viene con el dock y el de puerto USB-A y USB-C – y ubicar en función de lo que necesitemos. Todos estos módulos se concentran en una única salida trasera USB-C 3.2 Gen 2 para entregar la mayor velocidad posible a un puerto USB en nuestra PC, teléfono o Tablet. A diferencia de un dock tradicional, que ya viene ensamblado con diferentes entradas, este equipo se ensambla por partes. Cada módulo tiene una luz LED que indica qué entrada está en funcionamiento, y durante la transferencia de archivos esa luz LED azul va parpadeando para indicar uso.

Así lucen los módulos conectados por USB-C al dock | Fuente: RPP

Cara superior e inferior de los módulos | Fuente: RPP

¿Por qué es distinto? Porque podemos usar los módulos independientemente y ponerlos en el dock cuando necesitemos hacerlo. Por ejemplo, podemos sacar un módulo, enchufarle una memoria USB y conectarlo por medio de un cable USB-C a nuestro smartphone y, desde la aplicación de Archivos, transferir documentos, fotos, videos o cualquier otra cosa desde y hacia nuestro teléfono o la memoria. Sin sacarlo del módulo, podemos conectarlo a nuestro dock, sin tener que estar buscando entradas USB en nuestra PC.

En la base de cada módulo tenemos conectores USB-C, así que podemos usarlos fuera del dock | Fuente: RPP

Raro, pero funcional. No le tenía mucha fe al equipo hasta que comencé a probar todas las opciones. En el escritorio tengo el Workflow a la mano para conectar memorias SD y mi SSD externo – entra y funciona sin problemas – para transferir archivos pesados o hacer un backup. Saco el módulo de SD para pasar las fotos de la cámara al celular y usar Lightroom desde el smartphone. Si quisiera, podría ir con ese módulo a otra laptop y conectarlo para transferir archivos desde y hacia esa unidad.

Podemos conectar el módulo SD con teléfonos | Fuente: RPP

No solo para archivos. Además de la transferencia de archivos, en el módulo que se incluye he conectado dos webcams: la Jabra Panacast y la Logitech Streamcam. Ambas son usadas al mismo tiempo en Streamlabs para mii canal de YouTube o para salir al aire en RPP. Desde el hub no he tenido cortes de señal, apagones repentinos o problemas de fluidez de imagen. Nada. Con esto, además, ahorro en puertos y cables hasta mi PC Tower.

Podemos configurar de cualquier manera el arreglo de cuatro puertos | Fuente: RPP

¿Es veloz? Aquí viene mi problema personal. Mi placa solo soporta hasta USB-C 3.1, por lo que mi velocidad viene limitada. En mis pruebas con esta configuración, he logrado velocidades de 40mbps enviando archivos al mismo tiempo, pero subdividiendo la tasa de transferencia en la cantidad de envíos simultáneos. Entiendo que las nuevas versiones 3.2 son compatibles con este hardware de Kingston, pero me da tranquilidad que un upgrade me permitirá lograr las velocidades que esta nueva generación propone.

Esta fue la velocidad promedio en USB-C 3.1 | Fuente: RPP

Las luces LED se van atenuando cuando el periférico está en uso o transfiriendo datos | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Invertir en esta solución implica saber que puedes usar el potencial de los módulos en múltiples tareas y fuentes, pero esto añade más gadgets a tu mochila. Quizás el módulo SD sea el más valioso en términos de funciones, pero me atrae la idea de contar con una configuración variable en el tiempo. El equipo funciona bien, y le caería a pelo a una laptop con pocos puertos. A mí me gusta y me sirve, pero un hub simple con todos los recursos ensamblados también. Va a depender qué necesites, pero yo sí me animé por tenerlo y lo puedes conseguir en Amazon o en tiendas locales.

* Equipo cedido por Kingston Perú desde el 13 de abril hasta la publicación de la reseña