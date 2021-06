NIUSGEEK pone a prueba al Redmi Note 10 5G | Fuente: RPP

Xiaomi conoce muy bien la categoría en la que triunfa, y no es novedad de que sus índices de venta suban en la región. La mística “calidad – precio” está cimentada a pulso, pero a veces nos topamos con situaciones en que hay desbalances que no ayudan a mantener esa filosofía equilibrada. NIUSGEEK tiene a prueba al Redmi Note 10 5G, quizás el equipo con desbalances más evidentes en la familia.

El agujero para la cámara delantera se ubica al medio del borde superior | Fuente: RPP

Estas son las especificaciones del Xiaomi Redmi Note 10 5G

XIAOMI REDMI NOTE 10 5G TAMAÑO 161.8 x 75.3 x 8.9 mm PESO 190 g PANTALLA IPS 6,5" 2400 x 1080 20:9 | hasta 500 nits | Gorilla Glass 3 | 90Hz OS Android 11 | MIUI 12 CPU MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) GPU Mali-G57 MC2 ALMACENAMIENTO 64GB | 128 GB | | 256GB UFS 2.2 | expansión microSDXC RAM 4GB | 6GB | 8GB LPDDR4X CÁMARA PRINCIPAL 48MP 1/2” 0.8μm ƒ/1.8 CÁMARA ToF 2MP ƒ/2.4 CÁMARA MACRO 2MP ƒ/2.4 CÁMARA DELANTERA 8MP f/2 MULTIMEDIA Parlante | puerto para audífonos | Radio FM SEGURIDAD Sensor de huellas lateral CONECTIVIDAD 5G | WiFi AC | emisor IR | USB-C 2.0 | BT 5.1 AUTONOMÍA 5000 mAh | Carga rápida de 18W

Así luce la tapa trasera del Redmi Note 10 5G | Fuente: RPP

La sexy línea de construcción

La identidad en esta generación “Redmi Note” es clara. Contamos con un plástico mate ligeramente refractario en tono “Aurora Green” que resalta en cualquier mesa. Estamos ante un diseño que revalida lo visto en el Redmi Note 10 Pro y en toda la nueva familia.

En el borde superior tenemos el emisor de IR, y en el derecho los botones de volumen y bloqueo | Fuente: RPP

La distribución de los componentes coincide con otros modelos que hemos revisado, pero echamos de menos un detalle: un parlante estéreo. En este caso, Xiaomi solo nos deja una bocina inferior. Más allá de eso, la identidad está plasmada en cada rincón del equipo. Cómodo, ligero y elegante.

Una pantalla que se esfuerza por cumplir

Hay algunas apps que no se adaptan a la simetría | Fuente: RPP

Hablamos de un IPS de resolución FullHD y que, por momentos, entrega una luminosidad aceptable. La calidad del color anda bien y contamos con un selector para la intensidad de color, algo que ayuda a darle un poco más de presencia al contenido.

Tenemos una pantalla IPS de 90 hercios | Fuente: RPP

Contamos con una tasa de refresco de 90 hercios que, mal que bien, dinamiza de mejor manera el paso de apps y menús. Sin embargo, he notado que, por momentos, la pantalla no reconoce bien los gestos laterales, sobre todo cuando le ponemos el cover de gel que invade un poco el espacio que ocupan los bordes. A veces me costaba retroceder con los gestos a la pantalla anterior, y terminaba marcando como leído un correo en Outlook.

Tenemos una buena reproducción de colores | Fuente: RPP

No he encontrado problemas en toques durante juegos, pero sí ese pequeño asunto del relieve formado por el cover de gel cuando usamos la pantalla. Sin esa protección va mejor, pero exponemos un poco más al equipo.

MIUI 12, pero no 12.5

Android 11 desde caja, pero no MIUI 12.5 | Fuente: RPP

Esto es algo que, seguramente, debería llegar con el tiempo. Tenemos un equipo que corre con Android 11 y bajo MIUI 12.0.2, la capa de personalización de Xiaomi. Pese a contar con un catálogo que ya actualizó pronto a 12.5, en este caso aun no llega.

Hay un pendiente respecto al espacio que los atajos ocupan en MIUI | Fuente: RPP

Lo que sí tenemos al día son los parches de seguridad y servicios de Google, actualizados hasta abril y junio, respectivamente. Vamos a encontrar las mismas condiciones de uso en MIUI que hemos visto en otras reviews de la marca. Solo nos queda esperar que la versión 12.5 llegue.

Solitario sensor de 48 MP

En el arreglo de cámaras solo tenemos al de 48MP para todas las tareas | Fuente: RPP

Es uno de los puntos en donde Xiaomi hace su famoso “trade off” para reforzar otras áreas. En este caso, nos encontramos con este sensor de 48MP que sostiene del proceso fotográfico posterior a la toma para darnos una mejor foto.

Foto en modo automático | Fuente: RPP

Foto en modo automático con HDR | Fuente: RPP

El zoom llega hasta los 10X en foto | Fuente: RPP

Foto en modo automático y contraluz con HDR activado | Fuente: RPP

Foto automática en modo retrato | Fuente: RPP

Foto automática con lente principal | Fuente: RPP

En condicione regulares, tenemos una toma con detalle promedio, nada que realmente destaque.

Personalmente, creo que los lentes macro de 2MP ya no deberían implementarse en 2022, y entiendo que aún hay que soportarlos este año. No aporta en nada al arreglo de cámaras.

Foto macro | Fuente: RPP

Foto macro | Fuente: RPP

Foto macro | Fuente: RPP

De noche, el equipo sufre un poco para el proceso de mejorar la foto algorítmicamente, pese a tener un sensor con buen ingreso de luz. En algunos casos, se abusa del “sharpen” luego del disparo y quita naturalidad a las fotos.

Foto nocturna en modo automático | Fuente: RPP

Foto nocturna en modo noche | Fuente: RPP

Foto en modo automático con poca iluminación | Fuente: RPP

Foto en modo noche | Fuente: RPP

Foto en modo noche | Fuente: RPP

La cámara delantera cumple, y veo que Xiaomi ya pudo dominar ese rebelde ingreso de luz repentino en esta categoría.

Selfie con luz de día | Fuente: RPP

Selfie con luces RGB y modo retrato extremo. La parte superior de la cabeza ha sido un asunto complicado para el algoritmo. | Fuente: RPP

Selfie de noche en movimiento con luz directa en la cara y modo retrato | Fuente: RPP

Selfie con luces RGB | Fuente: RPP

Selfie de noche en contraluz | Fuente: RPP

No compraría este teléfono por sus cámaras, sin duda.

Rendimiento o conectividad: no los dos

El Redmi Note 9T tuvo mejor desempeño en single core en nuestra reseña | Fuente: RPP

Aquí hay algo que quiero destacar y que las marcas conocen: la expectativa tecnológica. Hablamos de un equipo con conectividad 5G, y en ese apartado Xiaomi cumple. El tema está en el rendimiento en general, y es aquí en donde tenemos otro “trade off” de la marca.

Este modelo de prueba es de 4GB de RAM, y se nota que no son más. Por momentos, el cuello de botella se formada en el paso de apps y en el almacenamiento de información en la multitarea. Es evidente que este teléfono, con esta cantidad de RAM, no debería estar en tu bolo. Ve por uno de 6 o de 8, no por uno de 4GB.

He logrado hasta 221mbps en mis mediciones de 5G con este equipo | Fuente: RPP

En términos generales, el equipo cumple bien su tarea principal: conectividad. En 5G, he logrado cuotas de 200mbps a más, y es ahí en donde encontramos la verdadera utilidad de este dispositivo. En Wifi, no he tenido mayores complicaciones en estabilidad y detección, mientras que en Bluetooth he tenido algunas caídas emparejando mii Fitbit Sense y mi Galaxy Watch3.

Para paso de tareas, a veces sentía que el equipo no iba a buena velocidad | Fuente: RPP

Para juegos, el equipo no sufre en condiciones casuales y en render 3D como Airline Commander. Juegos más demandantes podrían complicar el rendimiento. En multimedia, la carencia de un parlante adicional limita la experiencia de consumo de videos y música, pero tenemos radio FM y ese siempre es un adicional que se agradece.

El sensor de huella lateral es el mismo que encontramos en el resto de la familia Note 10 | Fuente: RPP

Tal y como el resto de sus hermaNOTES, contamos con un sensor de huella lateral sobre el botón de encendido y bloqueo, que responde bien al reconocimiento de nuestras credenciales. Todo en orden en ese punto.

El desbalance que veo en el equipo es que Xiaomi prioriza la conectividad por encima del rendimiento, sobre todo en esta configuración de 4GB de RAM. Si te urge mucho la red 5G, busca uno con más memoria.

La carga lenta de una gran autonomía

Casi 5 horas de pantalla y 33 horas de uso | Fuente: RPP

No es lenta, pero sí toma distancia. Sus 5000 mAh son más que suficientes para enfrentar casi día y medio de uso. En mis pruebas, lograba llegar a la noche con 35% de carga luego de medir conectividad 5G y tomar fotos.

Tenemos un puerto USB-C en la base para carga de 18W | Fuente: RPP

Sin embargo, sus 18W de carga no son lo mejor para salir del apuro ante los niveles bajos de energía. En poco más de dos horas, he podido completar la carga del smartphone.

¿Vale la pena?

No vayas por el de 4GB de RAM | Fuente: RPP

No es un mal equipo, pero creo que el compromiso de Xiaomi por darle 5G a las masas pueda desdibujarse en el desempeño integral del equipo. Hablamos de un combo de cámaras sin muchas variantes, un rendimiento que a veces requiere más RAM y una carga más veloz que nos puede dar la energía necesaria para salir del apuro.

Es un equipo que no destaca por su sistema de cámaras | Fuente: RPP

Si lo tuyo es buscar un equipo de precio cómodo y con conectividad 5G, el Xiaomi Redmi Note 9T me parece más capaz y con menos pretensiones. Incluso el Moto G 5G me pareció más solvente en desempeño. Xiaomi Perú confirmó que solo estará disponible el modelo de 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento, por lo que me resulta muy difícil recomendar este equipo frente a las propuestas mencionadas previamente.

* Equipo cedido a préstamos por Xiaomi Perú desde el 23 de junio hasta la publicación de la reseña. Precio de salida al mercado peruano:899 soles.