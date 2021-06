NIUSGEEK pone a prueba al Moto G5G de Motorola | Fuente: RPP

Con la llegada del 5G, los retos para las marcas constructoras se incrementan por acaparar la propuesta de equipos a bajo costo y que cuenten con compatibilidad para esta nueva aventura en telecomunicaciones. Motorola sabe que está en un buen momento a nivel regional, y han comenzado a darle sustento a esta nueva fase de conexión, y ha lanzado un smartphone de gama media bastante balanceado. Esta es la opinión de NIUSGEEK sobre el Moto G 5G, un buen teléfono con un mal nombre

Estas son las especificaciones del Moto G 5G

MOTOROLA MOTO G 5G TAMAÑO 166.1 x 76.1 x 9.9 mm PESO 212 g PANTALLA IPS LPTS 6.7# 1080 X 2400 HDR10 20:9 OS ANDROID 10 CPU Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) GPU Adreno 619 ALMACENAMIENTO 64GB | 128GB | expanisión por microSD RAM 4GB | 6GB CÁMARA PRINCIPAL 48 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF CÁMARA GRAN ANGULAR 8 MP, f/2.2, 118˚, 1.12µm CÁMARA AMCRO 2 MP, f/2.4, AF CÁMARA DELANTERA 16 MP, f/2.2, 1.0µm MULTIMEDIA PARLANTE | INGRESO DE AUDÍFONOS | RADIO FM SEGURIDAD SENSOR DE HUELLA TRASERO | RECONOCIMIENTO FACIAL CONECTIVIDAD 5G | WIFI 5 | BT 5.1 | NFC | GPS | USB-C AUTONOMÍA 5000 mAh | 20W

Así luce la tapa trasera del moto G%G con un tono violeta oscuro | Fuente: RPP

Merecía un mejor diseño

Viendo cómo Motorola ha evolucionado con su línea G numérica, tenía la esperanza que su primer smartphone de gama media conectado a 5G tuviese, al menos, un distintivo. No lo tiene, y sigue siendo un molde seguro.

Los botones de volumen y bloqueo | Fuente: RPP

Tenemos un equipo macizo al agarre, aunque bastante resbaloso. Durante las pruebas se me cayó y dañé los bordes, pero debo reconocer que esperaba más daño. Un titán soportando caídas. Moraleja; nunca le quites el cover de gel.

El sensor de huella se mueve a la tapa trasera | Fuente: RPP

Contamos con una distribución muy “Moto”: botones de volumen y bloqueo a la derecha, asistente y bandeja SIM a la izquierda. En la parte inferior se concentran el único parante, el puerto USB-C y el ingreso de 3,5mm. La tapa trasera es de plástico y tiene una ligera alteración de colores en base a la luz. Pasar de un RedMagic 6 Pro a este equipo, pues duele.

IPS en terreno seguro

Así luce el panel del Moto G%G con NIUSGEEK | Fuente: RPP

En este caso, Motorola no nos decepciona con su panel IPS 1080 – basta de 720p de una vez -, aunque nos quedamos con los 60 hercios en tasa de refresco. La luminosidad anda bien bajo cierta luz intensa, y es compatible con HDR10.

La pantalla completa en YouTube... Mulder sabe | Fuente: RPP

Mantenemos la tradicional configuración AOD para interacción con aplicaciones mientras tenemos la pantalla apagada, y la calibración del blanco es un poco cálida, algo que ayuda en tonos rojos pero que no nos da un tono más neutro.

La pantalla de bloqueo muestra las portadas de Spotify | Fuente: RPP

Es un buen panel y reacciona bien al tacto. Echo de menos un parlante estéreo, eso sí.

Menos software es mejor

ANDROID 10????? | Fuente: RPP

Calco de otras reseñas el hecho de la mínima mano que Motorola le mete a Android, cómo esta decisión inteligente ha permitido que la experiencia siga siendo fluida con pocos añadidos. Lo único que debo decir aquí es: ¿ANDROID 10? Es 2021, es 5G, es un nuevo Snapdragon... Android 10.

Toda la mano de Moto está dentro de su propia app | Fuente: RPP

En temas de seguridad, los parches están al día hasta mayo del 2021, así que no debemos preocuparnos por problemas asociados a versiones anteriores.

Un combo de cámaras potenciado por IA

Este es el arreglo de cámaras en esta versión G5G | Fuente: RPP

Hay algo en este trío de lentes que ha puesto motorola en el G 5G. Para empezar, tenemos un sensor de 48MP que hace un estupendo trabajo con la iluminación correcta, y se ve potenciado por procesos computacionales en condiciones oscuras. Eso sí, el disparo tiene una latencia por el procesado algo larga, así que vas a tener que convivir con disparos potenciados por IA y el tiempo de proceso.

Foto con lente principal y objeto en primer plano | Fuente: RPP

Foto con lente principal y objeto en primer plano | Fuente: RPP

Foto con lente principal y objeto en primer plano con selección de color | Fuente: RPP

Foto con lente principal y luz natural | Fuente: RPP

Foto con luz natural | Fuente: RPP

Foto en contraluz directa de día | Fuente: RPP

El lente gran angular pierde un poco de detalle y algo de luz, pero va sin problemas. El macro anda bien, pero no podemos pedir más detalle a un lente de 2MP.

Foto con gran angular y luz de interiores | Fuente: RPP

Foto con gran angular y luz de día | Fuente: RPP

Foto con gran angular y luz de día | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

De noche, el equipo pierde un poco de profundidad en el disparo automático, y ajusta de manera dramática el algoritmo de baja luz, casi al punto de abusar. No anda mal, pero es un poco arbitrario en los resultados.

Foto con lente principal de noche en modo automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal de noche en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal de noche en modo automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal de noche en modo noche. Mira el efecto que el filtro provoca en la iluminación pública | Fuente: RPP

Foto con lente principal de noche en modo noche | Fuente: RPP

Foto de noche con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal de noche en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal de noche en modo noche | Fuente: RPP

La cámara delantera anda bien, y añade un par de puntos naturales de contraste, algo que me gusta mucho en esos sensores. Incluso con mascarilla, el modo retrato funciona sin problemas.

Selfie con modo retrato | Fuente: RPP

Foto con cámara delantera en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con cámara delantera de noche | Fuente: RPP

Selfie a contraluz | Fuente: RPP

Selfie en contraluz y luz RGB con modo retrato | Fuente: RPP

Selfie de noche en contraluz | Fuente: RPP

Luego de experiencias nefastas con los modelos “Power”, este G 5G es una cuota refrescante de lentes.

Potencia poco contenida y 5G al bolsillo

El Snapdragon 750G obtiene un buen score para la gama media | Fuente: RPP

No había probado, hasta ahora, la variante 750G y, francamente, me ha dejado complacido. En temas de potencia, el equipo no desentona para tareas y paso de multitareas, además de sentirse respaldado por los 6GB de RAM que lleva esta versión. No es un chipset que muestre lag o demora, va fluido y sin sobresaltos.

Las aplicaciones pasan sin problemas | Fuente: RPP

Para juegos, la potencia del Adreno 619 es más que suficiente, aunque para Genshin Impact queda bastante corto, aunque con ajustes que permiten jugabilidad. No será un equipo que tenga problemas para rendes 3D, aunque la experiencia gráfica muy intensa podría consumir todos los recursos.

Speedtest dentro de mi casa con 5G... sí, bajo techo | Fuente: RPP

Evidentemente el centro de este modelo es la conectividad. Tiene compatibilidad con redes 5G, y he probado el servicio de Claro con este dispositivo. Si bien tenemos zonas muy concretas para explotar esta nueva red, mi velocidad promedio no descendió de los 150mbps, aunque con caídas en la subida. He visto registros de hasta 200mbps en otros reviews, pero estoy lejos de la cobertura y, aun así, he tenido muy buenas cifras.

En multimedia tenemos un panel de excelente color, pese a ser IPS. El asunto es la salida aislada de sonido en la base, por lo que no tenemos un sonido estéreo como en otros equipos de la misma marca a menos precio. Afortunadamente, Motorola nos deja la valiosa radio FM.

Tenemos un botón dedicado al asistente de Google | Fuente: RPP

El sensor de huellas va bien, y reconoce sin problemas múltiples toques. En líneas generales, hablamos de una gama media vitaminada por la conexión 5G y un software limpio.

Autonomía de peso en Motorola

Es un teléfono que va dentro del promedio de Moto: día y medio sin sobresaltos | Fuente: RPP

No es raro ver que, en este apartado, Motorola ha sabido encontrar su punto fuerte: el equilibrio en autonomía. Sacrificar componentes para reducir el consumo no es novedad, pero en este caso tenemos un buen puñado de elementos – el corte vino por los 90 hercios, ausentes en este panel – que, sin problemas, nos debería dar día y medio.

Mediante el puerto USB-C recibimos 20W de carga | Fuente: RPP

Ojo que la red 5G es un poco más demandante, pero puede escoger el tipo de red en función de la cobertura y cambiar los parámetros en la barra de ajustes rápidos. Tenemos una carga de 20W de potencia, así que recomiendo cargar el equipo de noche, para no desesperarnos si nos encontramos con 20% de jugo al mediodía tras un día lejos del enchufe.

¿Vale la pena?

Es un equipo de buen desempeño, y que mejora gran parte de los problemas de Motorola en cámara y pantalla | Fuente: RPP

La propuesta 5G va creciendo y eso es sano para el ecosistema. Motorola parece proponer, con este G 5G, una opción de “Android Puro” en gama media. Frente al Redmi Note 9 T de Xiaomi, este Motorola lo supera por muy poco en procesos, velocidad de carga y sistema operativo limpio.

Es una buena propuesta con 5G a costo moderado | Fuente: RPP

Ante la falta de “competidores 5G” en este nivel de mercado, Motorola se muestra como una sólida opción. Sin embargo, yo esperaría a conocer el precio del A52 5G de Samsung antes de irme por este Moto G 5G – Dios, qué nombre -. Ve por él si las tres condiciones que te puse en el párrafo anterior te son suficientes.

* Equipo cedido a préstamo por Claro Perú desde el 12 de mayo hasta la publicación de la reseña. Precio de salida al mercado: S/ 1109 en plan 65 en renovación o portabilidad mediante Claro Perú.