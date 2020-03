El branding de Escobar Inc. es tan solo una pegatina. | Fuente: YouTube / MKBHD

Ya lo habíamos advertido. El controvertido Escobar Fold 2 era en realidad un Samsung Galaxy Fold. El reconocido youtuber Marques Brownlee, del canal MKBHD, indagó un poco más sobre la estafa que envuelve a la compañía fundada por el hermano del narcotraficante Pablo Escobar.

Escobar Inc. empezó su incursión en la industria móvil ofreciendo por US$ 349 el plegable Escobar Fold 1… que era realmente un Royole Flexpai. Algunos usuarios confiaron enla compañía fundada por Roberto Escobar, autodenominado jefe de asesinatos del cartel de Medellín. Es en serio, ese es su perfil en la web de Escobar Inc.

"Jefe de asesinatos". El perfil oficial de Roberto Escobar en la web de Escobar Inc. | Fuente: Escobar Inc.

La espera se hizo larga y el Escobar Fold 1 no llegaba a los usuarios. Fue cuando Escobar Inc. ganó tiempo asegurando que los pedidos habían sido “mejorados” al Escobar Fold 2, por el que había que esperar aún más.

A simple vista se pudo notar que el Escobar Fold 2 era en realidad un Samsung Galaxy Fold (alrededor de US$ 2,000) con el fondo de pantalla de Pablo Escobar y Escobar Inc. lo vendía a US$ 399. ¿Dónde está el negocio?

Marques Brownlee cree que la compañía eligió bien a quiénes enviar el producto. Es decir, solo algunos iban a tener su “Escobar Fold 2”. Estos, en su mayoría eran youtubers como él. La compañía quería buenas opiniones en línea para que más usuarios pidan un teléfono que nunca iban a recibir.

Canales con millones de seguidores, como Unbox Therapy, recibieron el Escobar Fold 2. | Fuente: YouTube

Algunas personalidades también promocionaban el teléfono en YouTube. Estas mismas pueden ser contratadas para realizar videos a pedido por decenas de dólares.

Chris Hansen sale en un video promocionando el Escobar Fold 2. Se le puede contratar por US$ 60 para mandar un mensaje por video. | Fuente: YouTube

Al recibir el teléfono, Brownlee se despegó la pegatina de Escobar para descubrir el branding de Samsung. Si adquiriste un Escobar Fold y no tienes millones de seguidores, lamentamos decirte que probablemente perdiste tu dinero.