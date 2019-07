El A70 cuenta con sensor bajo pantalla | Fuente: RPP

Este año, Samsung decidió hacer un borrón inteligente de sus sagas, y reordenó su categoría media en todo sentido. Le dio mejor reconocimiento al usuario con la letra (A: gama media y media alta) y el número (de 10 a 90, siendo 10 el de menor capacidad y el 90 el de mayor), para poder escoger sabiamente. En el lado de más balance, el A70 llega a nuestras manos para prueba, y nos deja conocerlo más de cerca. Este es el análisis de NIUSGEEK.

Aquí te dejamos las credenciales del equipo:

Gigante por todos lados

Hay que ser de mano grande, sin duda. Hablamos de un smartphone con un gran panel frontal, y eso siempre intimida en el agarre. Además, el hecho que tenga 183 gramos de peso hace que sea menos estable que otros equipos grandes como el Y9 Prime 2019 de Huaweiv o el OnePlus 7 Pro. El cuerpo de plástico aligera mucho el producto, y no deja asentar el peso muerto del equipo en la mano.

Respecto al hardware, tenemos botones de volumen y bloqueo al lado derecho. En el borde izquierdo se ubica la bandeja de la SIM – doble SIM en este modelo de prueba – y la tarjeta SD. En la parte inferior conviven el ingreso para audífonos, el puerto USB-C, un miro cancelador y el parlante solitario.

La tapa trasera es limpia en diseño, y muestra el triple set de lentes. Sin embargo, el trabajo de color sobre el azul permite refractar distintas gamas de luz de manera casual y tenue.

Hay dos detalles que no me gustan. Por el material, suele ser muy resbaladizo. Y, por otro lado, se me hace más frágil en acabados frente a la gama alta que mantiene un borde de aluminio. Aquí no lo tenemos, al igual que la protección IP.

La pantalla: el centro de mi atención

Lo bueno de Samsung es que sabe hacer AMOLED: Aquí nos encontramos con una pantalla grande y una configuración Full HD+, y protegida con Gorilla Glass 3.

No desentona nunca. Da gusto ver un panel de ese tamaño y con AMOLED, que sea ligero y que nos permita una experiencia, casi casi, de pantalla completa. Eso, sumado al Always On Display, nos da un uso fenomenal del equipo.

Tenemos un pequeño notch sobre la pantalla, al que Samsung bautiza como “Infinity U”. Créeme que no molesta, ni invade espacio vital de la multimedia.

Para los toques, sin embargo, falla de cuando en cuando. Me pasó mucho con juegos, y a veces con toques involuntarios sobre la pantalla cuando cojo el teléfono con una mano.

Debajo de este AMOLED descansa el sensor de huellas óptico, no ultrasónico. Funciona un poco más lento que en los modelos S, pero nada grave.

ONE UI: One Love

Desde que lo vi en el SDC18, vivo fascinado con el uso a una mano que ONE UI permite en sus teléfonos. Todo al alcance, incluso en equipos de pantalla tan grande como este A70.

Todo es “alcanzable”, al punto de ser un match perfecto con Nova Launcher y los gestos para bajar las notificaciones.

Mucho de lo que vimos en el S10 está en este equipo. La experiencia de comportamiento es bastante pareja y la cantidad de parches de seguridad ha sido considerable. Por ese lado, Samsung no pierde nunca.

Android 9 se lleva bien con los gestos, pero lamentablemente solo replican los botones de Samsung. Eso es lo único que me frustra por momentos. Si se adaptara mejor a los gestos naturales de Android, sería la gloria.

Eso sí, Smart Things se adapta super bien al equipo, ya sea para los Buds como para usar televisores QLED: Va muy bien.

Arreglo de tres cámaras con opciones de dos

Es algo que me llamó la atención cuando probé la cámara- Tenemos un triplete de lentes (32/8 y 5) que nos dan una “Experiencia muy Samsung” en temas de color.

El lente principal tiene buen ingreso de luz y obtiene fotos buenas. Extrañaos, esos sí, el modo NOCHE.

El lente angular de 8MP es bueno, y afortunadamente no oscurece tanto la toma. El asunto es el paso entre lentes en video, algo que no está añadido a la interfaz de cámara.

El sensor de profundidad es de 5MP, lo que permite un reconocimiento de mayor calidad para la detección de elementos frente al lente.

La cámara delantera de 32 va bien, y cuenta con una opción “angular” para permitir un encuadre más amplio. Todo el comportamiento esperado en un equipo de este tipo.

El síndrome del “teléfono grande”

En el caso del rendimiento, nos encontramos con un smartphone que a veces nos deja deseando más. El Snapdragon 675 a veces parece no ser tan dinámico como uno quisiera, a pesar de contra con 6GB de RAM para optimizar los recursos.

A veces sentía que, en combinación con la respuesta limitada en ciertos toques de pantalla, el equipo no podía regresar al launcher con más velocidad. Eso, sumado a que juegos pesados demandan mucho del procesador, no permite que tengamos una consola eficiente para matar el rato en todo momento.

Las llamadas suenan bien, pero la conectividad no era tan alta por momentos. A veces me encontraba con H+, cuando en las zonas por las que transito casis siempre obtengo 4G+ en equipos de similar o menor fuste.

El audio es bueno, porque tenemos Dolby. Sin embargo, la salida del parlante es ligeramente opaca, así que no lo recomiendo para usarlo como bocina de Spotify. Eso sí, disfruta de la radio FM.

Afortunadamente no recalienta, y eso es bueno en una superficie como la del A70. El lector de huellas sigue siendo un poco lento frente a experiencias físicas, y el reconocimiento facial funciona mejor. Sin dudas.

Un teléfono grande siempre nos lleva a pensar en poder. Y, a veces, este A70 no responde a esa lógica. Pero solo a veces.

Batería grande para un día sin problemas

4500 no son solo un número, sino también una ventaja cuando hablamos de una batería de ese tamaño bajo la configuración descrita en el review. Casi siempre llegaba a casa con 30% de batería, y sobrepasaba sin problemas las 5 horas de pantalla.

Contamos con carga rápida de 25 watts, pero perdemos la carga inalámbrica de los modelos más caros. Hubiera sido interesante incluir carga reversible, pues el tamaño de la batería nos ayudaría a cargar mejor nuestros Galaxy Buds u otros periféricos.

El consumo energético es parejo, pero debo señalar que no instalo Facebook en mis equipos, así que el drenaje podría ser mayor si decides instalarla. Mejor no lo hagas.

¿Vale la pena?

Pues sí, pero hay que determinar bien a quien puede servirle un panel así de grande. Es un buen equipo para multimedia, y garantiza el uso todo el día con ese nivel de autonomía. Son pocos los puntos flojos en el equipo – seguramente la fragilidad del diseño y los problemas de toque en el panel frontal -, pero no creo que opaquen el rendimiento de este dispositivo.

Para juegos, incluso, no he tenido mayor problema. Mi maratón de Stranger Things con este equipo fue disfrutada de gran manera. Un panel AMOLED de ese tamaño y con autonomía es un triplete que no puedes dejar pasar.